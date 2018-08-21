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‘Bu mücadeleden Türkiye güçlenerek çıkacak’

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “Son dönemde ülkemize yönelik ekonomik saldırılar karşısında hep beraber verdiğimiz mücadeleden daha da güçlenerek çıkacağımıza inancımız tamdır” denildi.

21 Ağustos 2018 Salı 11:29
‘Bu mücadeleden Türkiye güçlenerek çıkacak’

UND’den yapılan açıklamada, gerek siyasi gerek ise ekonomik olarak hedef alan eylem ve yaptırım uygulamalarına karşı Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlam olduğunu pek çok defa kanıtladığı belirtildi.

Açıklamada, “Son dönemde ülkemize yönelik ekonomik saldırılar karşısında hep beraber verdiğimiz mücadeleden daha da güçlenerek çıkacağımıza inancımız tamdır. Gerek ekonomimizin sağlam altyapısı ve kurumsal örgütlenişi gerek ise tüm sektörlerimizin dinamik yapısı ile ortaya koyduğu sinerji, hedeflere ulaşmada önümüzdeki tüm engelleri ortadan kaldıracaktır” ifadelerine yer verildi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 11:29
  1. UND
  2. Uluslararası Nakliyeciler Derneği

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