‘Bu mücadeleden Türkiye güçlenerek çıkacak’

UND’den yapılan açıklamada, gerek siyasi gerek ise ekonomik olarak hedef alan eylem ve yaptırım uygulamalarına karşı Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlam olduğunu pek çok defa kanıtladığı belirtildi.

Açıklamada, “Son dönemde ülkemize yönelik ekonomik saldırılar karşısında hep beraber verdiğimiz mücadeleden daha da güçlenerek çıkacağımıza inancımız tamdır. Gerek ekonomimizin sağlam altyapısı ve kurumsal örgütlenişi gerek ise tüm sektörlerimizin dinamik yapısı ile ortaya koyduğu sinerji, hedeflere ulaşmada önümüzdeki tüm engelleri ortadan kaldıracaktır” ifadelerine yer verildi.