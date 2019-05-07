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"Bu millet hiç kimsenin esareti altına girmez"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:- "Türkiye ile uğraşanlar, bu milletin hiç kimsenin esareti altına girmeyeceğini bilmesi gerekiyor"- "Ülkemizin güneydoğusunda bir sınavdan geçiyoruz, hakikaten dertli bir coğrafyadayız. Hepimiz vatandaşlar olarak, şehit ve gazi ailelerimiz olarak bu milletin bir bireyi olmanın bedelini ödedik, ödemeye de devam ediyoruz"

07 Mayıs 2019 Salı 21:12
"Bu millet hiç kimsenin esareti altına girmez"

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye ile uğraşanların, bu milletin hiç kimsenin esareti altına girmeyeceğini bilmesi gerektiğini ifade etti.

Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, şehit ve gazi aileleri için genel müdürlükte düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Anadolu topraklarının yüzlerce yıldır şehit kanlarıyla sulandığını söyledi.

Türkiye ile uğraşanların, bu milletin hiç kimsenin esareti altına girmeyeceğini bilmesi gerektiğini belirterek, "Ülkemizin güneydoğusunda bir sınavdan geçiyoruz, hakikaten dertli bir coğrafyadayız. Hepimiz vatandaşlar olarak, şehit ve gazi ailelerimiz olarak bu milletin bir bireyi olmanın bedelini ödedik, ödemeye de devam ediyoruz. 15 Temmuz'u yaşadık, demokratik bir iktidarı devirmeye kalktılar. Bunların hepsi hafızalarımıza kazındı." diye konuştu.

Zorlukların üstesinden birlik ve dirlik içinde olarak gelinebileceğini dile getiren Pakdemirli, tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet şiarını benimseyen herkesin yanında olacaklarını kaydetti.

Pakdemirli, Türkiye'nin 21. yüzyılda dünyanın refahından daha fazla pay alan, dünyanın zengin ve bölgesinin güçlü ülkelerinden biri olacağına işaret etti.

Programda ayrıca, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun da birer selamlama konuşması yaptı.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 21:12
  1. iftar programı
  2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  3. Şehit ve gazi aileleri
  4. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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