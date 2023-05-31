Bu mesajı sakın karşı tarafa atmayın! Karşıdakinin WhatsApp’ını kilitliyor

Hatırlarsanız geçtiğimiz senelerde WhatsApp üzerinden birine yolladığınız bir mesaj karşı tarafın telefonunun çökmesine sebep oluyordu. Buna benzer bir açık 2023 yılında da keşfedildi. WhatsApp’ta herhangi birine attığınız o mesaj yüzünden WhatsApp geçici olarak çöküyor. İşte WhatsApp çökertme mesajı hakkında detaylar…

Tek bir mesajla tüm sohbeti kilitleyin!

Twitter’da bir kullanıcı tarafından keşfedilen açık gerçekten çok ilginç. WhatsApp üzerinden bir kullanıcıya veya gruba atacağınız mesaj o sohbeti kilitliyor. Mesaj atıldıktan sonra mobil uygulama üzerinden mesajın iletildiği herkes o sohbete giremiyor. Sohbete tıklayan kullanıcılarsa hata bildirimi ile karşılaşıyor.

Bu mesajı bir grup veya kişisel sohbete atabiliyorsunuz. Yukarıda da belirttiğimiz gibi mesajın iletildiği herkes iletinin geldiği sohbeti açtığı anda WhatsApp uygulaması çöküyor. Bu mesaj kullanmanızı her ne kadar tavsiye etmesekte “wa.me/settings” mesajı. Bunu yolladığınız sohbetteki herkesin uygulaması çökecektir.

Peki bu mesajın ortaya çıkardığı sorun nasıl çözülür?

Aslına bakarsanız bu durum büyük bir sorun değil. Çözümü oldukça basit ve uygulamayı tekrar açtığınızda mesajın atıldığı sohbete girmediğiniz sürece uygulamayı kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Çözüme gelirsek tek yapmanız gereken bir bilgisayar veya tablet bulmak. Ve ardından bu adımları izlemek:

WhatsApp Web‘e giriş yapın.

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Mesajın atıldığı sohbete giriş yapın.

Hata WhatsApp Web üzerinde çalışmadığı için sohbet açılacaktır ve uygulama çökmeyecektir.

“wa.me/settings” mesajını sohbet içerisinde bulun.

Mesajı “Herkesten Sil” şeklinde kaldırın.

Artık sorunsuz şekilde uygulamayı kullanmaya devam edebileceksiniz.

Geçtiğimiz senelerde ortaya çıkan açık ise çok daha büyüktü. WhatsApp üzerinden size yollanan bir mesajı açtığınız anda telefonunuz kitleniyordu. Ve bunun tek çözümü telefona “hard reset” dediğimiz sıfırlama işlemini yapmaktı. Belki “wa.me/settings” mesajı tatlı bir şaka amacıyla kullanılabilir ancak geçtiğimiz dönemde çıkan kod tamamen kullanıcılara zarar veriyordu. WhatsApp sorunu tam olarak anladıktan sonra konuyla ilgili ufak bir güncelleme yayınlamış ve sorunu çözmüştü.