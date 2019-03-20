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Bu mazlumu Firavun’a teslim etmeyin

Türkiye’ye sığınan Mısırlı Amr Okasha’ya Gözaltı şoku... Mısır’da darbeci Abdülfettah Sisi zulmünden kaçarak Türkiye’ye sığınan mazlumlardan birisi daha iade tehditi altında..Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin darbe ile devrildiği süreçte Türkiye’ye sığınan Amr Ahmed Abdulaty Okasha’nın Sisi yargısına iade edilmek üzere İstanbul’da gözaltına alındığı tespit edildi.

20 Mart 2019 Çarşamba 10:25
Bu mazlumu Firavun’a teslim etmeyin

Emniyet teşkilatı tuhaf işlemlerine bir yenisini daha ekledi. Mısır’da darbeci Abdülfettah Sisi zulmünden kaçarak Türkiye’ye sığınan Amr Okasha’nın Mısır’a iade edilmek üzere gözaltına alındığı ve günlerdir Binkılıç Yabancı Gönderme Merkezi’nde tutulduğu ortaya çıktı. Akit’e konuşan Amr Okasha’nın eşi Sevgi Okasha, gözyaşları içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi: “2 çocuğumu babasız bırakmayın, eşimin Sisi’nin zulüm yargısına teslim edilmesine mani olun...

İkinci ‘Abdülhafiz’ vakası!

Mısır’ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin darbe ile devrildiği süreçte Türkiye’ye sığınan ve ticaretle geçimini sağlayan Amr Ahmed Abdulaty Okasha’nın İstanbul’da gözaltına alındığı tespit edildi. Akit’in ulaştığı bilgilere göre, 13 Mart Çarşamba günü saat 23.30’da evine polis baskını yapılan Amr Okasha’nın eşi ve çocuklarının gözü önünde gözaltına alındığı, ilk olarak Bayrampaşa’daki Yıldırım Polis Merkezi’ne götürülen Mısırlı Okasha’nın 15 Mart’ta ise Binkılıç Yabancı Gönderme Merkezi’ne nakledildiği kaydedildi.

Cinayet olur

Emniyet teşkilatının içerisindeki bir gücün AK Parti Hükûmeti’ne rağmen, eli kanlı darbeci Sisi’nin ekmeğine yağ sürercesine başlattığı işlem sonucunda iadesi için çalışma yürütülen Amr Okasha’nın Türkiye kökenli eşi Sevgi Okasha, yetkililere “zulme geçit vermeyin” çağrısında bulundu. Akit’in ulaştığı Sevgi Okasha, Mısır’a iadenin cinayetle eşdeğer bir karar olacağını, son olarak Türkiye’den deport edilen Muhammed Abdulhafiz ile eşinin aynı akıbeti yaşayacağını söyledi.

Gazetemize konuşan Sevgi Okasha, “Evimize yapılan baskınla gözaltına alınan eşimle ilgili bize hiçbir bilgi verilmedi. Kendisinin ne bir suçu, ne de bir terör örgütüyle bağlantısı yoktur. Eşim Amr Okasha’nın Mısır’daki zulüm yargısına teslim edilmesi cinayet olur. Allah rızası için bu hukuksuzluğa son verilsin. Önce Allah’a sonra devletimize ve Cumhurbaşkanımız Rexep Tayyip Erdoğan’a sığınıyorum, 2 çocuğum babasız bırakılmasın” dedi. Eşinin Mısır dışında üçüncü bir ülkeye iade edileceğine dair söylentilerin olduğuna değinen Sevgi Okasha, “Farklı bir ülkeye iadenin sonucu da yine o ülke üzerinden eşimin Mısır’a gönderilmesiyle sonuçlanacaktır. Bu yanlışa imza atılmaması için yetkililere feryat ediyorum. Eşim deport edilirse Muhammed Abdülhafiz’in akıbetini yaşayacaktır” ifadelerini kullandı.

Çocuklarımı babasız bırakacak karar alınmasın

Ben Türkiye’de 2 tane erkek evlat yetiştiriyorum. Bu vatana 2 tane asker yetiştiriyorum. Bize yardımcı olunmasını, çocuklarımın babasız bırakılmamasını istiyorum” diyen Sevgi Okasha, “Ben hukukun üstünlüğüne inanıyorum ve önce Allah’a sonra aziz devletime sığınıyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın bu durumdan haberdar olmadığını düşünüyorum. Devletimizin iki çocuğumu babasız bırakacak bir kararı alacağını düşünmüyorum. Allah rızası için, eşim hakkında yöneltilen suçlama her ne ise yargılamasının Türkiye’de yapılmasını istiyoruz. Mısır mahkemeleri adil değil çünkü” dedi.

Firavun medyası coşmuş

Amr Okasha hakkındaki deport işlemlerinin başlatılmasından dolayı darbeci Sisi’ye bağlı medya organlarının kara propaganda içerikli yayınlar yaptığını belirten Sevgi Okasha, şunları söyledi: “Mısır medyası eşimin gözaltına alınma hadisesiyle ilgili haberler yayınlamaya başladı. Türkiye, Muhammed Abdulhafiz’den sonra eşimi de Mısır’a iade edecek diye adeta zil takıp oynuyorlar. Kara propaganda amaçlı haberlerde eşime ve diğer gözaltına alınanlara İhvan dolayısıyla ‘terörist’ yaftası vuruluyor ve idamla yargılanacakları söyleniyor. Onlar hükmü şimdiden vermişler zaten. El Arabiya gazetesi ‘Türkiye yola geliyor’ gibi başlıklarla iğrenç üsluplar kullanarak bu hadiseyi kullanıyor. Devletimizin bu küstahlığa geçit vermemesini diliyoruz.

Abdülhafiz işkenceyle şuurunu kaybetti

17 Ocak’ta Mısırlı Muhammed Abdulhafiz Hüseyin, Havalimanı polisinin amirlerine haber vermeden işlem yapması sonucu Mısır’a iade edilmişti.

Türkiye’de Atatürk Havalimanında pasaport işlemleri yapıldığı sırada gözaltına alınarak 17 Ocak’ta Mısır’a iade edilen Müslüman Kardeşler üyesi Muhammed Abdulhafiz’in işkencelerden geçirildiği, görme yetisini kaybettiği ve hâkimin sorularına cevap veremeyecek derecede akli melekelerini yitirdiği basına yansımıştı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 10:25
  1. Muhammed Abdulhafiz
  2. Mısır
  3. Atatürk Havalimanı
  4. Müslüman Kardeşler üyesi Muhammed Abdulhafiz
  5. Abdülfettah Sisi
  6. Amr Okasha
  7. Binkılıç Yabancı Gönderme Merkezi
  8. Akit
  9. Amr Okasha’nın eşi Sevgi Okasha
  10. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  11. Muhammed Mursi
  12. Amr Ahmed Abdulaty Okasha
  13. Yıldırım Polis Merkezi
  14. AK Parti Hükûmeti
  15. Sevgi Okasha
  16. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya
  17. Recep Tayyip Erdoğan
  18. El Arabiya gazetesi

YORUM YAZ

  • tuncay kahvecituncay kahveci4 dk önce
    Reisimizegüveniyoruz asla iade olmaz...
  • YavuzYavuz19 dk önce
    Emniyet içinde olabilecek muhtemel haşhaşilere dikkat. Emrivaki olarak Olsa olsa bu iade işi onlar yapar
  • vatanvatan28 dk önce
    bürokratik alt tabakayı bir çeviremedi reisimiz.böyle haber görmek istemiyoruz
  • Haymana Haymana 1 sa önce
    LAN bizimle hükümet Alaymi ediyor Nasil olurda bu mazlum göz Altina alinir allahdan korkun salime hizmet etmeyin sisinin biz ayakcisi diyliz hele bir mazlumun ölümüne neden olan hic deyiliz verenin Allah yüzünü güldürmesin ekmek Tavsan verenler tazi olsun Insallah Allah birdaha böyle zalimin kursagindan bir lokma gecirmesin
  • Mahmut OzMahmut Oz1 sa önce
    Bizdeki burokrasinin icine coreklenmis bu sureti Hak'tan gozuken firsatci vicdansizlarin, firavun askina,mazlum dusmanligina ehli vicdan Hakkaniyetli birisi cikipta 'dur bakalim sen kimin yurdundan,kimi firavuna teslim ediyorsun?' demeyecekmi?
  • yusuf toygunyusuf toygun1 sa önce
    31 martta bunları değerlendiririz.
  • CankurtaranCankurtaran1 sa önce
    Eee hani Firavuna karşı idiniz Onlarca Çeceni İstanbul da infaz edilişini seyrettiniz şimdi de Mısırdan Firavunun elinden kaçanları Firavuna teslim edin bakalım. GÜÇ KUVVET KUDRET SAHİBİ ALLAH.
  • AbidAbid1 sa önce
    Firavun sisi'nin kanlı yüzüne karşı devletimi kardeşimiz Amr Okaha'yı koruması altına alması için vazifeye çağırıyorum. Başkanımız Erdoğan eminim duruma kısa zamanda müdahale edecektir.
  • samsunlusamsunlu1 sa önce
    durdurun bu dengesizliği sisiyemi hizmet ediyonuz ailesine çocuklarına kavuşturun

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