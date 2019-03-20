Bu mazlumu Firavun’a teslim etmeyin

Emniyet teşkilatı tuhaf işlemlerine bir yenisini daha ekledi. Mısır’da darbeci Abdülfettah Sisi zulmünden kaçarak Türkiye’ye sığınan Amr Okasha’nın Mısır’a iade edilmek üzere gözaltına alındığı ve günlerdir Binkılıç Yabancı Gönderme Merkezi’nde tutulduğu ortaya çıktı. Akit’e konuşan Amr Okasha’nın eşi Sevgi Okasha, gözyaşları içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi: “2 çocuğumu babasız bırakmayın, eşimin Sisi’nin zulüm yargısına teslim edilmesine mani olun...”

İkinci ‘Abdülhafiz’ vakası!

Mısır’ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin darbe ile devrildiği süreçte Türkiye’ye sığınan ve ticaretle geçimini sağlayan Amr Ahmed Abdulaty Okasha’nın İstanbul’da gözaltına alındığı tespit edildi. Akit’in ulaştığı bilgilere göre, 13 Mart Çarşamba günü saat 23.30’da evine polis baskını yapılan Amr Okasha’nın eşi ve çocuklarının gözü önünde gözaltına alındığı, ilk olarak Bayrampaşa’daki Yıldırım Polis Merkezi’ne götürülen Mısırlı Okasha’nın 15 Mart’ta ise Binkılıç Yabancı Gönderme Merkezi’ne nakledildiği kaydedildi.

Cinayet olur

Emniyet teşkilatının içerisindeki bir gücün AK Parti Hükûmeti’ne rağmen, eli kanlı darbeci Sisi’nin ekmeğine yağ sürercesine başlattığı işlem sonucunda iadesi için çalışma yürütülen Amr Okasha’nın Türkiye kökenli eşi Sevgi Okasha, yetkililere “zulme geçit vermeyin” çağrısında bulundu. Akit’in ulaştığı Sevgi Okasha, Mısır’a iadenin cinayetle eşdeğer bir karar olacağını, son olarak Türkiye’den deport edilen Muhammed Abdulhafiz ile eşinin aynı akıbeti yaşayacağını söyledi.

Gazetemize konuşan Sevgi Okasha, “Evimize yapılan baskınla gözaltına alınan eşimle ilgili bize hiçbir bilgi verilmedi. Kendisinin ne bir suçu, ne de bir terör örgütüyle bağlantısı yoktur. Eşim Amr Okasha’nın Mısır’daki zulüm yargısına teslim edilmesi cinayet olur. Allah rızası için bu hukuksuzluğa son verilsin. Önce Allah’a sonra devletimize ve Cumhurbaşkanımız Rexep Tayyip Erdoğan’a sığınıyorum, 2 çocuğum babasız bırakılmasın” dedi. Eşinin Mısır dışında üçüncü bir ülkeye iade edileceğine dair söylentilerin olduğuna değinen Sevgi Okasha, “Farklı bir ülkeye iadenin sonucu da yine o ülke üzerinden eşimin Mısır’a gönderilmesiyle sonuçlanacaktır. Bu yanlışa imza atılmaması için yetkililere feryat ediyorum. Eşim deport edilirse Muhammed Abdülhafiz’in akıbetini yaşayacaktır” ifadelerini kullandı.

Çocuklarımı babasız bırakacak karar alınmasın

“Ben Türkiye’de 2 tane erkek evlat yetiştiriyorum. Bu vatana 2 tane asker yetiştiriyorum. Bize yardımcı olunmasını, çocuklarımın babasız bırakılmamasını istiyorum” diyen Sevgi Okasha, “Ben hukukun üstünlüğüne inanıyorum ve önce Allah’a sonra aziz devletime sığınıyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın bu durumdan haberdar olmadığını düşünüyorum. Devletimizin iki çocuğumu babasız bırakacak bir kararı alacağını düşünmüyorum. Allah rızası için, eşim hakkında yöneltilen suçlama her ne ise yargılamasının Türkiye’de yapılmasını istiyoruz. Mısır mahkemeleri adil değil çünkü” dedi.

Firavun medyası coşmuş

Amr Okasha hakkındaki deport işlemlerinin başlatılmasından dolayı darbeci Sisi’ye bağlı medya organlarının kara propaganda içerikli yayınlar yaptığını belirten Sevgi Okasha, şunları söyledi: “Mısır medyası eşimin gözaltına alınma hadisesiyle ilgili haberler yayınlamaya başladı. Türkiye, Muhammed Abdulhafiz’den sonra eşimi de Mısır’a iade edecek diye adeta zil takıp oynuyorlar. Kara propaganda amaçlı haberlerde eşime ve diğer gözaltına alınanlara İhvan dolayısıyla ‘terörist’ yaftası vuruluyor ve idamla yargılanacakları söyleniyor. Onlar hükmü şimdiden vermişler zaten. El Arabiya gazetesi ‘Türkiye yola geliyor’ gibi başlıklarla iğrenç üsluplar kullanarak bu hadiseyi kullanıyor. Devletimizin bu küstahlığa geçit vermemesini diliyoruz.”

Abdülhafiz işkenceyle şuurunu kaybetti

17 Ocak’ta Mısırlı Muhammed Abdulhafiz Hüseyin, Havalimanı polisinin amirlerine haber vermeden işlem yapması sonucu Mısır’a iade edilmişti.

Türkiye’de Atatürk Havalimanında pasaport işlemleri yapıldığı sırada gözaltına alınarak 17 Ocak’ta Mısır’a iade edilen Müslüman Kardeşler üyesi Muhammed Abdulhafiz’in işkencelerden geçirildiği, görme yetisini kaybettiği ve hâkimin sorularına cevap veremeyecek derecede akli melekelerini yitirdiği basına yansımıştı.