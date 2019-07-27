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Bu maskeyle cildinizin pırıl pırıl parlaması çok kolay!

Her kadın temiz ve güzel bir cilde sahip olmak ister. Pırıl pırıl bir cilde sahip olmak için illa ki kozmetik ürünlere servet akıtmak gerekmez. Bunun için her evde bulunan yalnızca iki malzemeyle şahane bir maske hazırlayabilir misiniz?

27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:38
Bu maskeyle cildinizin pırıl pırıl parlaması çok kolay!

Hanımlar kaç yaşında olursa olsun her daim tertemiz bir cilde sahip olmak ister. Işıl ışıl parlayan, aknesiz, lekesiz bir cilt içinse tek yol piyasada satılan kozmetik ürünler değil. Her evde bulunan birkaç malzeme ile cildinizin pırıl pırıl olmasını sağlayabilirsiniz. Peki, ama nasıl?

Ballı süt maskesi tarifi

Bir miktar sütün içerisine 1-2 yemek kaşığı bal ilave edin. Karışımı 3-4 dakika boyunca çırpın. Ardından maskeyi bir pamuk yardımıyla cildinize sürün. Hazırladığınız maske 10 dakika kadar cildinizde kuruduktan sonra yüzünüzü güzelce yıkayın. Arzu ederseniz maskeyi macun kıvamında da hazırlayabilirsiniz, tamamen sizin kullanmak istediğiniz yöntemle ilgili…

Ballı süt maskesinin faydaları nelerdir?

Parlayan cilt

Bal ve süt antioksidan içerir. Bu maske cildin nemlenmesini ve derinlemesine temizlenmesine yardımcı olur. Ballı sütlü maskeyi haftada bir kez uygulamaya başlarsanız kısa süre içinde ışıl ışıl parlayan bir cilde sahip olursunuz.

Yara izlerini tedavi eder

Süt ve ballı maske ciltteki aknelerin tedavisinin yanı sıra yanık ve yara izlerinin iyileşmesine de yardım eder. Ayrıca bu şifalı ikili su çiçeği lekelerini de ortadan kaldırır. Bu maskeyi her gün uygulayarak cildinizdeki yara izlerinden kurtulabilirsiniz.

Dudak çatlaklarına son

Özellikle kış aylarında dudaklar hızlıca kurur ve çatlar. Her gün dudaklarınıza ballı sütlü karışımdan uygularsanız; dudaklarınız çatlamaz. Şayet maskeyi uygulamaya başlamadan önce çatlaklar oluştuysa bunların tedavisi için de ballı süt bir hayli işinize yarayacaktır.

Yıllara meydan okursunuz

Bal ve süt cildi hem nemlendirir hem de derinlemesine temizler. Besleyici olmanın yanı sıra şifa kayağı olan süt cildinizde derin kırışıklıkların oluşmasına engel olur.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:38
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