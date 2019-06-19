Bu maske ile saç kırıklarına nokta koyabilirsiniz!

Saçlar hanımların en güzel aksesuarlarındandır. Hanımlar başlarını kapıyor olsa da saçları çoğu zaman kimyasal işlemlere maruz kalır. Bu nedenle saçlar hızlıca kırılır ve bakımsız bir görünüm alırlar.

Düzleştiriciler göründüğü kadar masum değil

Bitkisel olduğu söylenen boyalar kullanılsa bile saçlar bu işlemler sırasında tahmin ettiğinizden çok daha fazla zarar görür. Kıvırcık ya da zor şekil alan saçlara sahip olanlar ise bolca ısı yayan saç düzleştiricileri kullanmayı tercih erder. 240 derecenin üzerine dahi çıkabilen bu ürünler saçların nemimi alıp, çıtır çıtır kırılmasına sebep olur. Sağlıklı saçlara sahip olmak istiyorsanız bu makinelerden mutlaka uzak durmalısınız.

Tarak seçimi önemli

Özellikle saçlar ıslakken daha hızlı kırılır. Bu nedenle banyodan sonra saçlarınızı geniş dişli tarakla taramayı tercih etmelisiniz.

İşte, saç kırıklarıyla başa çıkmanıza yardımcı olacak şahane bir maske tarifi:

Malzemeler

1 adet yumurtanın sarısı

1 tatlı kaşığı bal

Bu iki malzemeyi güzelce karıştırın.

Maskeyi saç diplerinize masaj yaparak yedirin.

Masajın ardından saçınızı duş bonesiyle kapatın.

Yaklaşık bir saat sonra saçlarınızı temizleyebilirsiniz.