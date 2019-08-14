Bu mama bebeklerin damaklarını şenlendirecek! 8 aylık bebekleriniz için hem lezzetli hem de besleyici bir mama tarifi ile karşınızdayız.

Minik gurmelerinizin iştahla yiyeceği bir tarif arıyorsanız; doğru yerdesiniz. Bezelye, brokoli ve armut karışımıyla hem besleyici hem de lezzetli bir öğün hazırlamanız mümkün. İşte, sekiz aylık bebeklerinize gönül rahatlığıyla yedirebileceğiniz mama tarifi! Brokoli, bezelye ve armut püresi (8+) Malzemeler: 3-4 adet brokoli çiçeği

Yarım su bardağı bezelye

1 adet küçük boy armut Öncelikle brokoli ve bezelyeyi buharda pişirerek işe başlayın. Sebzeler piştikten sonra bir süre ılınması için bekleyin. Armudu soyup sebzelerin içerisine atın. Bir blendar yardımıyla mamayı püre haline getirin. Arzu ederseniz ezme aşamasında çatal da kullanabilirsiniz. Bu leziz mamayı ev yapımı bebek ekmeği ile servis edebilirsiniz. Şimdiden kolay gelsin.

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