Bu linki görenler dikkat! Sakın tıklamayın

Tam kapanma nedeniyle 'Anneler Günü' için hediye almak isteyenlerin tercihi internet siteleri oldu. Bunu fırsat bilen siber dolandırıcılar, "Anneler Günü" için dünyaca ünlü firmaların fotoğraf ve isimlerini kullanarak sözde çekiliş linki gönderiyor.

Linke tıklandığınızda çekilişe katılma şartı olarak bu çekilişin WhatsApp üzerinden paylaşılması talep ediliyor.

Mesaj kişi listesinden birinden geldiği için de siber dolandırıcılar "Fishing" yani "Oltalama" olarak tabir edilen dolandırıcılık türünü kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Abone yapıyorlar

Gönderilen linke tıklayanları "Ayakkabı kazandınız, hediyeyi almak için bilgilerinizi giriniz" ibaresi karşılıyor. Aynı zamanda SMS atılıp onay mesajı ile birlikte aylık abonelik yapılarak, GSM faturasına belli bir miktar ücret yansıtılıyor. Bazı casus yazılımlar ile telefon içerisindeki bilgiler de çalınabiliyor.

"Bir form dolduruyorsunuz"

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, "Bu sefer de 'Anneler Günü'nü fırsat bildiler. 'Anneler Günü'ne özel spor ayakkabı çekilişi gerçekleştirilecektir' deniyor ve bir de link bulunuyor. Bu linke tıkladıktan sonra önünüze bir çark geliyor. Bir spor ayakkabı kazandığınız ortaya çıkıyor. Bir form dolduruyorsunuz. Formda adınız, soyadınız, kimlik bilgileriniz, şifrelerinizi giriyorsunuz" diye konuştu.

"Faturanıza aylık 200-300 TL yansıtılıyor"

Doç. Dr. Ali Murat Kırık, "Sadece kimlik bilgileri değil, banka kartı, kredi kartı bilgileri değil, aynı zamanda kişisel bilgilerimiz çalınıyor. Onay kodu geldikten sonra telefonunuza birkaç tane mesaj geliyor. 'Katılmak istiyor musunuz?' 'Evet' diyorsunuz, her 'Evet' dediğinizde sizden belli bir oranda cep telefonu faturanıza yansıyan bir ücret kesiliyor. 200 lira, 300 lira katıldığınız oran bağlamında sizden bu para çekiliyor" şeklinde konuştu.

"Bu linkler sizi maddi olarak dolandırıyor"

Dolandırıcıların özel günleri tespit ettiklerine dikkat çeken Ali Murat Kırık, "Özel günlerde ne yazık ki, vatandaşları mağdur ediyorlar. Ya bu linkler sizi maddi olarak dolandırıyor, ya da bu linklere tıkladığınızda sizin cihazınıza casus bir yazılım yükleniyor. 'Yarın babalar günü olacak', 'yarın sevgililer günü olacak' hepsinde aynı numara gerçekleştiriliyor." ifadelerini kullandı.

"Yüzde 80 tıklardım"

"Anneler Günü" için hediye bakan Mazlum Dağlar, "Yüzde 80 tıklardım" dedi. Erhan Dağlar ise, "Ben tıklamam, ben internetten alışveriş yapmayı sevmiyorum bir sürü dolandırıcılık yapan site var. Ondan dolayı alamıyoruz hiçbir şey" şeklinde konuştu.