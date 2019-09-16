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"Bu ligde her puan çok değerli"

- Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır:- "Göztepe karşısında iyi oynamamıza rağmen yakaladığımız pozisyonları bir türlü sonuçlandıramadık"

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:13
"Bu ligde her puan çok değerli"

RİZE (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Göztepe ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'da, kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, iyi oynamalarına rağmen yakaladıkları pozisyonları golle sonuçlandıramadıklarını söyledi.

Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göztepe'nin maça "gol yememe" parolasıyla çıktığını, maç boyunca futbolcuların oyunu yavaşlatmak adına çok ağır hareket ettiklerini savundu.

Maçın genelinde üstün bir oyun ortaya koyduklarını belirten Bakır, şöyle devam etti:

"İlk yarıda yakaladığım üç pozisyon var. İkinci yarıda ise top bizde olmasına rağmen hücum hattında beklentilere cevap vermekte zorlandık. Rakibin kalemize tek bir şutu var. Her alanda oyunun hakimiydik. Göztepe karşısında iyi oynamamıza rağmen yakaladığımız pozisyonları bir türlü sonuçlandıramadık. Taraftarlarımıza galibiyet sevinci yaşatamadığımız için üzgünüz."

Bakır, lige iyi bir başlangıç yaptıklarına dikkati çekerek, "Geride kalan 4 haftada 8 puan toplamayı başardık. Çok iyi bir puan. Uzun lig maratonuna bakıldığında işler hiç kolay ilerlemeyecek. Takımlar birbirine çok yakın bir görüntü veriyor. Bu ligde her puan çok değerli. Bazı maçlarda kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin. Bu maçta da rakibimiz sadece beraberliği düşündüğü için bu sonucun çıkması normal." diye konuştu.

Gelecek haftada iç sahada Gaziantep Gazişehir'i ağırlayacaklarını ifade eden Bakır, bir günlük aranın ardından çalışmalara başlayacaklarını kaydetti.


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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:13
  1. Çaykur Rizespor
  2. Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır
  3. Futbol
  4. SÜPER LİG

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