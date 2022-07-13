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Kadın - Aile Bu lezzete kimse hayır diyemez: Terbiyeli sulu köfte tarifi (Ekşili köfte)
Kadın - Aile

Bu lezzete kimse hayır diyemez: Terbiyeli sulu köfte tarifi (Ekşili köfte)

Bugün kolay kolay kimsenin hayır diyemeyeceği lezzette bir yemek yapıyoruz. İçerisindeki nohutuyla, köftesiyle ve kullandığımız sebzelerle terbiyeli sulu köfte tarifi gerçekten çok lezzetli oluyor. Özellikle de hazırlayacağımız ekşili terbiyesi yemeğimizin lezzetini çok yukarılara çıkarıyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-13 14:15:00 - 2022-07-13 14:17:02
Bu lezzete kimse hayır diyemez: Terbiyeli sulu köfte tarifi (Ekşili köfte)

Terbiyeli Sulu Köfte Tarifi İçin Malzemeler

1 küçük kereviz
1 küçük havuç
1 küçük soğan
200 gr yağsız koyun kıyması
2 çorba kaşığı pirinç
½ çay kaşığı karabiber
2 orta boy patates
2 çorba kaşığı un
1 limon
1 yumurtanın sarısı
8-10 sap maydanoz
Tuz, karabiber

Terbiyeli Sulu Köfte Nasıl Yapılır?

Bir tencerede 6 su bardağı suyu biraz tuzla kaynatın. Kerevizle havucu 2 santim eninde küp küp doğrayın, kaynar suya atın. Kısık ateşte pişmeye bırakın. Soğanı çok ince kıyın. Kıyma, yıkanıp süzülmüş pirinç, tuz, karabiber ile birlikte yoğurun. Misket büyüklüğünde yuvarlak köfteler hazırlayıp 2 çorba kaşığı un serpilmiş bir tepsiye alın. Tepsiyi ileri geri sallayarak köfteleri una bulayın.

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Kuru erik kompostosu tarifi: Kışlık erik suyu yapımı

Kadın - Aile

Kuru erik kompostosu tarifi: Kışlık erik suyu yapımı

 

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