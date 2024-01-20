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Otomotiv Bu kuralları bilmeniz yeterli! Araç kiralamada sürpriz yaşamayın
Otomotiv

Bu kuralları bilmeniz yeterli! Araç kiralamada sürpriz yaşamayın

Yeniakit Publisher
2024-01-20 15:11:00 -
Bu kuralları bilmeniz yeterli! Araç kiralamada sürpriz yaşamayın

Araç kiralama durumunda dikkat etmeniz gereken kurallar var. Bu kuralları bilirseniz aldığınız hizmette herhangi bir sürprizle karşılaşmazsınız.

 Araç kiralama, ihtiyaç anında pratiklik sunması aynı zamanda konforlu ve hesaplı olması nedeniyle günümüzde oldukça fazla tercih ediliyor. Özellikle tatil dönemleri, iş seyahatleri ya da uzun dönem kullanımlar için fazlasıyla avantajlı bir seçenek.

Nasıl bir araç arıyorsunuz?

Araçta genellikle kaç kişi seyahat edeceksiniz, uzun yolda mı yoksa daha kısa mesafelerde mi kullanacaksınız veya hangi yakıt türü sizin için daha hesaplı gibi detayların üzerinde güzelce düşünmeniz gerekiyor.

Güvenilir kurum mu?

Piyasada birçok araç kiralama firması var. Bazıları daha pahalı, bazıları daha ucuz. Hepsi de farklı farklı avantajlar sunuyor. Aracın fiyatını çok hesaplı olarak gördüğünüz zaman hemen karar vermek yerine firmanın yasal izninin olup olmadığını araştırın.

Ek ücrete dikkat!

Fiyatın üstüne temizlik, anahtar teslimi gibi birtakım ek masraflar nedeniyle çıkabilirsiniz. Sonradan bir sürprizle karşılaşmamak adına ilgili firmayla görüşürken belirlenen fiyata nelerin dahil olup olmadığını açıkça sorabilirsiniz.

Sigorta ve kasko durumu

Sigorta ve kaskosuz araçlar, olmasını hiç istemeyiz elbette ama, herhangi bir kaza durumunda size büyük bedeller ödetebilir. Bu sebeple araç kiralama sözleşmesi ne kadar uzun olursa olsun sabırla okumanız gereken önemli evraklardır. Ayrıca bu sözleşmenin içinde sigorta ve kasko detayları dışında aracı ne zaman teslim edeceğinizin, olası gecikmelerde ne kadar ceza ödemeniz gerektiğinin bilgisi de yer alır.
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