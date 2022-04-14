Bu küfürbazı atın ‘baro’dan

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Başörtüsü yasağını hortlatmaya çalışan zihniyet yine adliye koridorlarında baş gösterdi. Avukat Mansur Cömert’in duruşmaya başörtülü olarak katılan hakimi hedef alarak ağır sözler söylediği, bununla da yetinmeyip Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iğrenç söylemlerle saldırdığı ortaya çıktı.

Kırmızı görmüş boğaya döndü

İstiklalimizi hedef alan her savaşta gözünü kırpmadan cepheye koşan Türk kadınının asırlardan beri sembolü olan başörtüsüne dil uzatan avukat bozuntusunu deşifre ediyoruz. Ankara 1 Nolu Barosu’nun 8120 sicil no’lu avukatı Mansur Cömert’in girdiği dava duruşmalarında sarf ettiği ayrımcı söylemlere Akit ulaştı. Mahkeme tutanaklarına giren söylemlerinde Av. Cömert’in deli saçması sözler sarf ederek alakasız şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, AK Parti iktidarını tenkit ettiği görülüyor. Karşısına başörtülü hakimi görünce besmele duymuş şeytan gibi azgınlaşan Cömert’in çirkin yüzünü Bakırköy 7. İcra Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada gösterdiği kaydedildi. Mahkemedeki 29/03/2022 tarihli duruşmaya sanık avukatı olarak giren Mansur Cömert’in söz hakkı alır almaz hakimin başörtüsüne dil uzatarak, “Duruşmaya girdiğimde mahkeme yargıcının Arap kültürü emperyalizmi simgesi olan şal türbanla kürsüde olduğunu gördüm” ifadelerini kullandığı kayıtlara geçti.

Erdoğan'a çirkin sözler

Hakimin başını örtmesinin ulusal ve uluslararası sözleşme ve kanunlara aykırı olduğunu öne süren Haçlı kafalı avukat, sözlerinin devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da şu sözlerle hakaret ediyor: “Yeni dünya düzeni soyguncuları Amerika, Avrupa ve İsrail sevk ve denetiminde iktidara getirilen AKP ve başı ihvancı, şeriatçı, BOP eşgüdüm Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatının her alanında fiili şeriat olan kendi deyimiyle sessiz ve kansız yeşil devrimin dayatması...”

Başörtüsünü “fiili dayatma” olarak yorumlayan Mansur Cömert’in, annesi de başörtülü olan Mustafa Kemal’in arkasına sığınarak, “Bu fiili dayatmayı kabul etmediğimi, laik, demokratik hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir yurttaşı ve Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerini benimseyen manevi mirasçısı evladı olarak kabul etmediğimi mahkemeye beyan ediyorum” dediği öğrenildi. Mahkeme hakimi, duruşmadaki sözleri sebebiyle Avukat Mansur Cömert hakkında suç duyurusunda bulundu. Duruşma zaptının dosyaya eklenerek Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına avukat Cömert hakkında suç duyurusunda bulunulduğu dosyada yer aldı.

Her davada aynı pislik

Aynı ismin, müşteki avukatı olarak Ankara 52. Asliye Ceza Mahkemesi’nin bir kararını istinafa taşıdığı başvuru dilekçesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik aynı sözlerle hakaret ettiği, kararda imzası bulunan hakim ve savcılara ithamlarda bulunduğu bildirildi. Avukat bozuntusu Cömert’in istinaf dilekçesinin deli saçması olan ilgili bölümü şöyle: “52. Asliye Ceza Mahkemesi’ne (teminatlı hakim ve savcı ve niteliklerini yitirmiş siyasi saiklerle-ikbal ve gelecek için kanunları ve hukuku katletmiş iddia makamı savcıya ve karar vermiş hakime değil. Mahkeme kadıya mülk değildir. Güzel Türk atasözüyle bağlayayım dilekçemi: Akape ve Recep’in gitmesine aylar ve günler kaldı.)

Sicili bozuk çıktı

Başörtüsü düşmanı Av. Mansur Cömert’in daha önce “eski müvekkilini ölümle tehdit etmek” ve “görevini kötüye kullanmak” suçundan yargılandığı öğrenildi. Cömert’in, eski Belediye Başkanı Hüseyin Kartal hakkında verilen bir kararla ilgili Yargıtay’dan “tashihi karar” çıkartmak üzere 2000 yılında kendisinden 10 milyar TL aldığı iddiasıyla sanık sandalyesine oturduğu belirlendi. Dosyaya giren ses kayıtlarında, davacı Hüseyin Kartal’ın eşi Hayriye Kartal ile avukat Mansur Cömert’in eşi Ayşe Cömert’in görüşmesinde vurgun açıkça itiraf edilmiş. Hayriye Kartal’ın, para ödedikleri avukat Cömert’in Yargıtay’dan beklenen kararı çıkaramadığını, eşinin bu dava için 40-50 milyar lira dağıttığını söyleyip perişan olduklarını aktarınca, Ayşe Cömert, “Sizden aldığı parayla Eraslan beylere, oraya buraya dünya hediye götürdü mesela onları biliyorum bak” sözlerini sarf ediyor. Cevap hakkı gereği görüşüne başvurmak için ulaştığımız Av. Mansur Cömert “Benim Yeni Akit’e konuşacak bir şeyim yok” diyerek görüşmeyi sonlandırdı.