Bu köpek saldırısı değil resmen terör
İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre 2022 yılından itibaren 4 bin 269 köpek saldırısı kayıtlara geçti. Saldırıda ölen ve yaralanan sayısı bunun bir terör olduğunu kanıtlar nitelikte.
İçişleri Bakanlığı, köpek saldırıları ve hayvanların sebep olduğu trafik kazaları verilerini açıkladı.
Ocak 2022'den Temmuz 2024'e kadar 4 bin 269 başıboş köpek saldırısı kayıtlara geçti. Bu saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 389 kişi yaralandı.
Yıllara göre köpek saldırısı verileri şöyle:
2022 yılında 1644 köpek saldırısı yaşandı. 5 kişi hayatını kaybetti, 932 kişi yaralandı, 2 bin 660 kişi ise mağdur oldu.
2023 yılında 1813 köpek saldırısı yaşandı. 4 kişi hayatını kaybetti, 990 kişi yaralandı, 2 bin 904 kişi ise mağdur oldu.
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2024 yılının ilk 7 ayında 812 köpek saldırısı yaşandı. 1 kişi hayatını kaybetti, 467 kişi yaralandı, 966 kişi ise mağdur oldu.
HAYVANLAR 2 BİN 666 KAZAYA NEDEN OLDU
2022 yılından itibaren hayvana çarpma sonucu 2 bin 666 trafik kazası kayıtlara geçti. 37 kişi ise bu kazalarda hayatını kaybetti. Kazaların 1078’i 2022 yılında, 1091’i 2023 yılında, 497’si ise 2024’ün ilk 7 ayında gerçekleşti.
Yola çıkan hayvanların neden olduğu bu kazalarda, 2022 yılında 14 kişi hayatını kaybetti, 1579 kişi yaralandı. 2023 yılında 15 kişi hayatını kaybetti, 1598 kişi yaralandı. 2024 yılının ilk 7 ayında ise 8 kişi hayatını kaybetti, 726 kişi yaralandı.
Kaynak: TRT Haber
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