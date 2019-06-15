Bu kolay tarifle hızlıca, dillere destan bir börek yapın! Yalancı su böreği tarifini birde bu şekilde deneyin.

Aniden gelen misafirlerinizin parmaklarını dahi yiyeceği kolay mı kolay bir börek yapmak çok basit.. Malzemeler 6 yufka

2 yumurta

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

3 yemek kaşığı yoğurt İçi için; Peynir

Maydanoz Üzerine; Soda

1 yemek kaşığı yoğurt Yapılışı Öncelikle yoğurt, sıvıyağ, yumurta ve sütü karıştırın. Bir tepsi içine yufkaları kırpıp, harca batırıp dizin. Yufkaların yarısına bu işlemi uyguladıktan sonra, peyniri ve maydanozu eşit şekilde serpin. Kalan yufkaları da soslayıp dizdikten sonra soda döküp 1 saat dolapta bekletin. 220 derecelik önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. - Eğer iç sos artarsa en son üzerine döküp çekmesini sağlayın. Ardından sodayı döküp dolapta bekletin.

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