Bu kış PKK’nın son kışı olacak

OĞUZHAN GÜLTEKİN/ANKARA

Türkiye’nin sınır güvenliğini tehdit eden unsurlarla mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. Eylül ayında düzenlenen operasyonlarda, “Terörden arananlar listesi” dâhil olmak üzere toplamda 135 terörist imha edildi. Öte yandan; kış ayı için yiyecek, içecek, mühimmat depolayan örgütün barınakları da tek tek imha edildi.

Terör örgütü zor günler yaşıyor

PKK/PYD, DAEŞ gibi terör örgütlerini sınırdan süren TSK, hem yurt içinde hem de sınır ötesinde yaptığı başarılı operasyonlarla terör örgütlerine zor günler yaşatıyor. Terör örgütü PKK’ya karşı düzenlenen operasyonlarla yılbaşından itibaren “Terörden arananlar listesinde” ismi olan 68 teröristi etkisiz hale getirdi. Son bir ayda düzenlenen operasyonlarda ise etkisiz hale getirilen terörist sayısının 135 olduğu öğrenildi. Kış aylarının gelmesiyle ve TSK’nın başarılı operasyonlarıyla geri çekilmeye başlayan terör örgütü PKK, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları nedeniyle kış için hazırlık yapmaya fırsat bulamadı. TSK, teröristlerin inlerini ve gıda stoklarını tek tek imha etmeye devam ediyor.

Son kışı olabilir!

Terör örgütünün şehir içindeki yapılanmasına da Emniyet güçlerinin dikkati ve kararlı operasyonlarıyla “dur!” denildi. Terör örgütünün en çok maddi kazanç sağladığı ve kaçak yollarla ülkeye soktuğu uyuşturucu madde, insan kaçakçılığı, petrol kaçakçılığı, kaçak sigara gibi faaliyetler bir bir çökertildi. Terör örgütünün mali kaynaklarına ağır darbeler vuruldu.

Terörün finans kaynağı kurutuluyor

Mali kaynakları da kesilen teröristler kış ayının nasıl geçeceğini düşünürken, Ağustos ayında İçişleri Bakanlığı sitesinden yapılan açıklamaya göre yakalanan uyuşturucu madde miktarı dudak uçuklattı. Operasyonlarda, 2 ton eroin, 2 ton esrar, bir ton kokain, 23 kilogram afyon, 2 milyon 414 bin 475 adet captagon, 7 bin 700 adet sentetik ecza ürünü ve 757 bin kök kenevir ele geçirildi.