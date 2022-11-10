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Gündem Bu kış kombiler sönmeyecek gibi! Yoğun kar yağışı geliyor, her yer beyaza bürünecek
Gündem

Bu kış kombiler sönmeyecek gibi! Yoğun kar yağışı geliyor, her yer beyaza bürünecek

Meteoroloji'den yapılan son duyuruya göre ülkenin birçok bölgesi için sağanak ve kar yağışı uyarısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 08:16:00 -
Bu kış kombiler sönmeyecek gibi! Yoğun kar yağışı geliyor, her yer beyaza bürünecek

Meteoroloji'den açıklanan son dakika güncel hava durumu raporunda birçok il için sağanak yağmur ve kar uyarısı yapıldı.

Doğu Akdeniz'in doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağmur beklenirken yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor.

10 Kasım Perşembe güncel hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre, yurdun doğu ve güneydoğusunda sağanak yağış ve yer yer karla karışık yağmur tahmin ediliyor. Marmara ve İç Anadolu da ise sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sinop, Karaman ve Niğde çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların yarın Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığı

Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar

Genellikle kuzeyli ve doğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteorolojiden o iller için kuvvetli yağış uyarısı
Meteorolojiden o iller için kuvvetli yağış uyarısı

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Meteorolojiden o iller için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden 6 il için sağanak uyarısı
Meteorolojiden 6 il için sağanak uyarısı

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Meteorolojiden 6 il için sağanak uyarısı

Meteorolojiden yerel kuvvetli sağanak uyarısı
Meteorolojiden yerel kuvvetli sağanak uyarısı

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