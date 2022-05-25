Bu kez Ruslar duyurdu! Rusya, Ukrayna, Polonya, Bulgaristan ve Macaristan Türkiye'den almaya geliyor

İstanbul’da 90’ların başında ‘Rus Çarşısı’ olarak anılan Laleli yine dolup taşıyor. Moskovski Komsomolets gazetesi, Rusya vatandaşlarının yaptırım kapsamındaki ürünleri satın almak için Türkiye’nin yolunu tuttuğuna dikkat çekti.



“Rus Çarşısı”nın yeniden hareketlendiği ve Rusya’dan küçük çaplı toptancıların uğrak yeri haline geldiği belirtilen haberde, Rusların yanı sıra Ukraynalılar, Polonyalılar, Bulgarlar ve Macarların da alışveriş için Laleli’ye gitmeye başladığına dikkat çekildi.



Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği’ne dayandırılan haberde, 90’larda olduğu gibi bugün de Laleli’ye gidenlerin yüzde 70’inin Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Polonya ve Macaristan vatandaşlarından oluştuğu bilgisi verildi.



Laleli otellerinde 2004’ten bu yana ilk defa Polonyalıların da kalmaya başladığını aktaran Rus gazetesi, sadece Laleli’nin ticaret hacminin 3 milyar dolara ulaşmasının beklendiğine işaret etti.

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