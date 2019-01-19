Bu kez İzmir için... Ne çektin be Kesici!

Yerel seçimler için kısa bir süre kala CHP'de İzmir Büyükşehir Belediyesi için kimin aday gösterileceği henüz kesinleşmedi. CHP'de parti yönetimi İzmir adayı için ince eleyip sık dokurken kulislerde birçok CHP'li ismin adı ön plana çıkıyor.

Ancak CHP içerisinde özellikle siyasi ve diplomatik geçmişi yüzünden, yine İlhan Kesici ismi ön plana çıktı. CHP'li İlhan Kesici'nin MHP kökenli olması ve daha önce devlet kademesinde bir çok önemli görevde yer almasıyla birlikte "birleştirici bir aday" olarak adının öne çıktığını savunan isimlerden biri de Sözcü gazetesi yazarı Can Ataklı oldu.

Can Ataklı bugünkü "İzmir'e İlhan Kesici'yi koyun olsun bitsin" başlıklı yazısında CHP'nin seçimlerdeki en güçlü kalesi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi için "Bence İzmir için daha önce de adı geçen İlhan Kesici'yi aday yapsınlar olsun bitsin. Hem İzmirliler itiraz etmez, hem de Kesici “adaylar üstü” statüsüyle, İzmir'de ahmakçakavga verenlerin de seslerini kısacak isim olur. Bilgi, deneyim ve yeteneği ile de İzmir'e sanıyorum çok önemli ve şaşırtıcı hizmetler verir." dedi.