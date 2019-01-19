0553 313 94 23

Bu kez İzmir için... Ne çektin be Kesici!

24 Haziran seçim sürecinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak anılan, daha sonra Mart yerel seçimlerinde partisinin İBB adayı olacağı söylenen İlhan Kesici'nin ismi, şimdi de İzmir için geçmeye başladı.

19 Ocak 2019 Cumartesi 16:42
Bu kez İzmir için... Ne çektin be Kesici!

Yerel seçimler için kısa bir süre kala CHP'de İzmir Büyükşehir Belediyesi için kimin aday gösterileceği henüz kesinleşmedi. CHP'de parti yönetimi İzmir adayı için ince eleyip sık dokurken kulislerde birçok CHP'li ismin adı ön plana çıkıyor.

Ancak CHP içerisinde özellikle siyasi ve diplomatik geçmişi yüzünden, yine İlhan Kesici ismi ön plana çıktı. CHP'li İlhan Kesici'nin MHP kökenli olması ve daha önce devlet kademesinde bir çok önemli görevde yer almasıyla birlikte "birleştirici bir aday" olarak adının öne çıktığını savunan isimlerden biri de Sözcü gazetesi yazarı Can Ataklı oldu.

Can Ataklı bugünkü "İzmir'e İlhan Kesici'yi koyun olsun bitsin" başlıklı yazısında CHP'nin seçimlerdeki en güçlü kalesi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi için "Bence İzmir için daha önce de adı geçen İlhan Kesici'yi aday yapsınlar olsun bitsin. Hem İzmirliler itiraz etmez, hem de Kesici “adaylar üstü” statüsüyle, İzmir'de ahmakçakavga verenlerin de seslerini kısacak isim olur. Bilgi, deneyim ve yeteneği ile de İzmir'e sanıyorum çok önemli ve şaşırtıcı hizmetler verir." dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 16:42
  1. Yerel seçimler
  2. CHP
  3. İzmir
  4. İzmir Büyükşehir Belediyesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TYB'den 40'ıncı yıla özel eser
    1. TYB'den 40'ıncı yıla özel eser
    2. Futbol: Hazırlık maçı
    3. Akdeniz'de göçmen faciası! 117 kişi..
    4. İran'dan "Vahdet-i Beyrek" atağı
    5. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    6. AK Parti Samsun Aday Tanıtım Toplantısı
    7. Uyuşturucuyu zeytin tenekelerine..
    8. AK Parti Samsun Aday Tanıtım Toplantısı
    9. Maçın ardından
    10. "Bölmek isteyenlerin tüm oyunları..
    11. Hamas'tan "İsrail esir takasına hazır..
    12. Beyler n'oluyor, mal mı alıyorsunuz?..
    13. Tunus Genel İşçi Sendikasından..
    14. İzmir'de "en güzel deve" seçildi
    15. Vasiyeti onunla mezara gitmek!..
    16. Liverpool, Alexander-Arnold'ın..
    17. Korkunç olay! Odasına giren..
    18. Kafede basıldı! Karnına bin 863 adet..
    19. Bu kez İzmir için... Ne çektin be..
    20. Zverev ve Halep dördüncü turda
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehruze teyzeyle telefonda görüştü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehruze teyzeyle telefonda görüştü
    Abdullah Gül, Anadolu'ya gidip... 5. ayın 5’inde 55 vekille!
    Abdullah Gül, Anadolu'ya gidip... 5. ayın 5’inde 55 vekille!
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım

    Günün Karikatürü

    19 Ocak 2019
    Günün âyet ve hadisi
    Günün âyet ve hadisi
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı