Bu kez durum ciddi! İstanbul Valiliğinin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren azalacağını, Marmara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere kuzey ve iç bölgelerin tamamının kar yağışının etkisi altında kalacağını açıkladı. İstanbul'da hava sıcaklığı bugün 17 derece olarak tahmin edilirken pazartesi 0 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Cuma günü Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı sistemin etkisiyle birlikte sıcaklıkların hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 15 derece) azalarak, mevsim normalleri civarına ve yer yer altına ineceği tahmin ediliyor.

Pazar günü Karadeniz üzerinden gelecek sistemin ve kuvvetli poyrazın etkisiyle Marmara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere kuzey ve iç bölgelerin tamamının kar yağışının etkisi altında kalması bekleniyor.

Pazartesi gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde soğuk havanın etkisini arttırmasıyla birlikte kar yağışlarının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.”

Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre kar yağışının günlerce kalma ihtimali oldukça yüksek.

Meteoroloji Uzmanı Ahmet Uçar, harita paylaştı

Meteoroloji Uzmanı Ahmet Uçar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda harita paylaştı ve pazar günü turuncu ve kırmızı renkli alanların son yılların en iyi kar yağışını alacağını duyurdu.

İşte Ahmet Uçar'ın paylaşımı;

Süre yaklaştıkça ekstrem kar tahmin indeksinde değerler yükselecektir demiştim aynı şartlar için EFI değerleri İstanbul ve çevresi için 0,9'a kadar yükseldi. Pazar günü turuncu ve kırmızı renkli alanlar son yılların en iyi kar yağışını alacak yerlerdir. Neredeyse Marmara'nın tamamı.

Yağmur ve sağanak uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Akşam saatlerinden itibaren Trakya ile geceden itibaren bölge genelinde yağış tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi öngörülüyor.

Bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde olacak. Sıcaklıklar, gece saatlerinden itibaren batıdan başlayarak hissedilir derecede azalacak.

Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, Trakya ve İstanbul'da zaman zaman fırtına, sabah saatlerinden itibaren kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğinden çatı uçması, baca ve soba gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

1987 yılının kışı gibi olabilir

Doğu Avrupa üzerinden gelen soğuk hava ve Orta Akdeniz’den gelen siklonla Türkiye’yi etkisi altına alacak kar yağışının 1987, 2002 ve 2004’teki kar yağışları gibi etkili olması bekleniyor. 1987 yılının mart ayında İstanbul’da kar yağışı etkili olmuş ve bazı noktalarda kar kalınlıkları 1 metreyi aşmıştı.

Antalya da dün yazdan kalma bir hava yaşarken sahiller doluydu. Ağaçlar yalancı bahara aldanıp çiçek açtı.

İstanbul Valiliği uyardı

İstanbul Valiliği de bir açıklama yaparak haftasonu beklenen yağışlara karşı uyardı. Valilik'ten yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: ''İstanbul’da Meteoroloji raporuna göre; hava sıcaklığının azalması,hafta sonundan itibaren yağışların kar şeklinde olması bekleniyor. Bugün(11 Şubat) rüzgarın yer yer kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.''

AKOM: Pazar günü kar yağışı bekleniyor

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada da pazar günü kar yağacağı uyarısı yapıldı. AKOM'dan yapılan açıklamada, "Cuma erken saatlerden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara bölgesine giriş yapacağı tahmin ediliyor. Cumartesiyi Pazar'a bağlayan gece ise sıcaklıkların 3 dereceler civarına gerilemesi, beklenen soğuk hava ile birlikte yağışların, karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması bekleniyor" denildi.

Açıklamada, AKOM verilerine göre İstanbul’da bugün akşam saatlerinden itibaren lodos yönlü rüzgârın tekrardan etkisini arttırarak aralıklarla fırtına şeklinde (30-60 km/s) etkili olmaya devam edeceği; beraberinde aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği belirtildi.

Soğuk havanın, cuma ve cumartesi günü de etkisini göstereceği, sıcaklığın 3 derece civarına gerileyeceği beklentisi de paylaşıldı. AKOM verilerinde cumartesiyi pazara bağlayan gece beklenen kar yağışının yaşanacağı bilgisine yer verilen açıklamada, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının önümüzdeki hafta da etkili olmaya devam edeceği, 0 derecenin altına gerilemesi beklenen dondurucu soğuklar ile birlikte kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği ifade edildi.