Bu kez bizzat Yahudiler açıkladı: İsrail destekçisi yavşak firmaların sıralı tam listesi!

Soykırımcı Yahudiler küresel çapta sürmekte olan boykottan zarar görünce bu kez İsrail destekçisi firmaların tam listesini yayınlayıp insanlardan destek istemeye başladı. Çocuk katilleri, bir kez daha aynı klişeye sarılarak boykot faaliyetini 'antisemitizm' olarak yaftaladı. Bizzat Yahudilerce yayınlanan liste, İsrail destekçisi firma, şirket ve markaları boykot etmek isteyenler için çok önemli bir kaynak niteliğinde.

Soykırımcı İsrail'e destek veren firmalara yönelik boykot çağrıları tüm dünyada devam ederken, Yahudilere arka çıkan şirketlerin sıralı tam listesi bu kez bizzat Yahudilerden geldi.

ABD'de konuşlu soykırımcılar GirlieGirlArmy adlı site üzerinden İsrail'e destek veren firmaları açıkladı ve "Bizi yaşatan şirketleri siz de yaşatın" çağrısında bulundu.

İsrail'de küçük ölçekli firmaların gelir kaybı yaşadığını, yarıdan fazlasının kapalı durumda olduğunu dile getiren soykırımcılar, çocuk katillerini cezalandırmaya yönelik tüm girişimleri 'antisemitizm' klişesiyle yaftaladı.

Küresel çapta Yahudi destekçisi şirketleri boykot edenlere yönelik öfkeli bir metin kaleme alan siyonist grup, "Yahudi işletmeleri boykot etmeye çalışanlar o halde birçok modern ilacı, aşıları, cep telefonlarını, harici bellekleri, Google'ı, Facebook'u ve Waze'i de boykot etmelidir. Ayrıca bir Yahudi kadın tarafından icat edilen WiFi'yi de bırakmalı ve nefret dolu birer bağnaz oldukları halde antisemit olmadıklarını iddia etmeyi bırakmalıdırlar" ifadeleriyle 'bozuk attı'.

İSRAİL DESTEKÇİSİ FİRMALARIN TAM LİSTESİ

Grubun yayınladığı ve sürekli güncellenmekte olan İSRAİL DESTEKÇİSİ FİRMALAR LİSTESİ aslında soykırımcı Yahudilerin küresel ekonomide ne kadar etkin olduklarını bir kere daha ortaya koydu.

Filistin ve Gazze'de çocukların, kadınların öldürülmemesini, masum sivillerin bombalarla parçalanmamasını, Filistinlilerin özgür bir şekilde devlet kurabilmesini savunanlar için o liste büyük anlamlar ifade ediyor.

SOYKIRIM DESTEKÇİSİ FİRMA VE MARKALARI merak edenler için işte, bizzat Yahudilerin veritabanından SIRALI TAM LİSTE:

417 Skincare

A

Accenture

AccuWeather

ActionIQ

Adidas​

Airbnb

Alaska Air

Alexa Leigh

Alice & Olivia

AllianceBernstein

Allianz

Alon Livne White

Amazon

Amdocs

American Airlines

American Eagle

American Express

American Wire Group

Amica

Amicaque

Amwell

Apollo

Apple

Aquafina

ArentFox Schiff

Ariel

Atlassian

Authentic Brands

Avery Dennison

Axe

Axel Springer

B

Bain & Company

Baked By Melissa

Balagan – Kids Clothes

Banahot

Banana Republic

Bank of America

Bank of New York Mellon

Barclays Bank

Barry’s Bootcamp

Baskin Robins

Bath & Body Works

Batsheva Hay

Baupost Group

Bayer

BCG

Berta

Berta Bridal

Betty Crocker

Bioventus

Blackrock

Blackstone

Bloomberg

Bobbi Brown

Boeing

Booking . com

Bosch

Boss

Boss perfume

Bottlecaps candy

Braun

Bristol Myers Squibb

Bunny Eyez

Burger King

Butterfinger

C

Calvin Klein

Capital One

Capri Holdings

CareTrust REIT

Chanel

Chapman and Cutler

Charles Krypell Fine Jewelry

Cheetos

ChoseWoven

Cisco

Citadel

Citi

Clinique

Coca-Cola

Coffeemate-Nestle

Colgate

Comcast

Conde Nast

Converse

Costa Coffee

Costco 2

Craft & Valor

Crunch Nestle

CV Starr

Cytokinetics

D

D&G

Dannon Activia

Danone

Davis Polk

De Rococo

Dell

Deloitte

Delta Air Lines

Dermalogica

Desert Queen

Deutsche Bank

Deutsche Telekom

DHL Group

Diesel

Disney

DKYN

Dodo Bar Or

Dog chow

Dole

Domani home

Dominos

Donna Karan

Doritos

Douglas Elliman

Dove

Dr. Jart

Dr. Pepper

Dreyer’s ice cream

Dunkin Donuts

E

Edelman

Eli Lilly

Endeavor

Estee Lauder

Ever After Clothing

Evian

EY

Fanta

Favorite Daughter

Fedex

Figue Love

Fila 1

Forbes

Fox Corp

Fré Skincare

Friskies

Fruit by the Foot

G

Gade Cosmetics

Galia Lahav

Gamida Cell

Gamier

Gap

Gatorade

GE

General Catalyst

General Motors

Genesys

Gerber

Gillette

Giorgio Armani

Givenchy

Glam glow

Glossier

Gobstopper

Goldman Sachs

Goobers

Google

Gucci

H

Haagen-Dazs

Havana Jeans

Head and shoulders

Hearst

Henkel

Herbert Smith Freehills

Hewlett Packard

Hewlett Packard Enterprise

Honest

Hot pockets

HSBC Bank

HSN

HubSpot

Huggies

Huntsman Corp

I

IBM

Idan Chen

Il Makiage

Insight Partners

Instacart

Intel

Intermedia

Interpublic Group

Intuit

J

J.Crew

Jade Trau Jewelry

Jazwares

JCPenney

Jefferies

Johnson & Johnson

JPMorgan

Judith Leiber

Just Born Candy (Mike and Ikes & Peeps)

M

a

Morgan Lewis

Morgan Stanley

Mother Of All

Motorola

Mountain Dew

MRC

L

L’agence Fashion

L’Oréal

La Mer

La Pettie James

La Roche Posay

Lacoste

Laffy taffy

Lancome

Lays

Le Labo Perfume

Lego

Lele Sadoughi

Lele T NYC

Lemonade

Les Cool

Levi Strauss

Levi’s

Libi Beads

Lingua Franca

LinkedIn

Lipton

Little Tikes (MGA Entertainment: Bratz, LOL Surprise, Rainbow High, etc)

Live Nation Entertainment

Lloyd’s Bank

Louis Vuitton

Loveshack Fancy

M

MAC Cosmetics

Maggi

Maiyan Ben Yona

Major League Baseball

Makari De Suisse

Manpower Group

Marks & Spencer

Marlboro

Mars

Marsh & McLennan

Mastercard

Mattel

Maybelline

McDermott Will & Emery

McDonald’s

McKinsey

Melissa Lovy

Merck

Merck KGaA

Meta

MeUndies

Microsoft

Milka

Milly

Minute Maid

Monarch Market Jewelry

Montclair water

Moose Toys

Moosh By Maya

Morgan Lewis

Morgan Stanley

Mother Of All

Motorola

Mountain Dew

MRC

N

Naot

Nasdaq

National Basketball Association

Nature Valley

NeoGames

Nerds

Nescafe

Nespresso

Nestle

Netflix

New York & Co.

NFL

Nicole Rose Jewelry

Nike

Nili Lotan

Nivea

Nokia

Novartis

NuNuNu

Nutella

Nvidia

O

Okta

Olia Designs

Omnicom Group

Oracle

Oral B

Osem

P

Palantir

Pantene

Papa Johns

Paramount Global

Paul Weiss

Paula’s Choise

Payoneer

Pepsi

Perrier

Pershing Square

Pfizer

Phillips 66

Pillsbury

Pixie Lane

Pizza Hut

Pringles

Progressive

Puma

Purina animal food

PVH

PwC

Q

Queen Tulsi Supplement

R

Rachey Shnay Jewelry

Ralph Lauren

Raytheon

Reebok

Regeneron Pharmaceuticals

Related Companies

Retrofete

Revion

Ribbon

Riskified

River island

Roll-ups

Rolo

Ronny Kobo

Ruby Bond

Ruby Star

Russ & Daughters

S

S.Pellegrino

Sabina Musayev

Sabra

Salesforce

SAP

Schwarzkopf

Sequoia Capital

Seyfarth Shaw

Shani Shemer

Shani Zimmerman

Shop Little Luna

Shoshana

Siemens

Sierra Nevada beer

Simon Property Group

SKIMS

Skydance

Smart water

Smarties

Sony Music

SoulCycle

Spanx

Sprite

Squishmallows

Stagwell

Starbucks

Stars Of The Tribe

State Street

Stella McCartney

Stephanie Gottlieb Jewelry

Stoned Jewelry Concierge

Steven Dann

Stickerbeans

Subway

Sunkist

Sunless Body Studio

Sweetarts

Sweetgreen

Synovus

T

Taco Bell

Tahar

Tang

Tefal

Teri Jon Dresses

Tesco

Tesla

Teva Pharmaceuticals

The Body Shop

The Ordinary

The Westside

Thermo Fisher Scientific

Tide

Tieks by Gavrieli

Timberland

TJ Maxx

TomFord Beauty

Tommy Hilfiger

Too Faced

Tory Burch

Tres Belle Spa

Tropicana

Troutman Peppe

Turtles chocolate

Twix

U

UBS

United Airlines

Universal Music Group

UPS

US Chamber of Commerce

V

Vaseline

Vered Botanicals

Verizon

Victoria’s secret

Volkswagen

Vontier

W

Walmart

Warby Parker

Warner Brothers Discovery

Wells Fargo

Winston & Strawn

Wix

WristCam

WWE

Y

Yigal Azrouel

Yoplait yogurt

Z

Zabars

Zappos

Ziff Davis

Zoom