Bu kez bizzat Yahudiler açıkladı: İsrail destekçisi yavşak firmaların sıralı tam listesi!
Soykırımcı Yahudiler küresel çapta sürmekte olan boykottan zarar görünce bu kez İsrail destekçisi firmaların tam listesini yayınlayıp insanlardan destek istemeye başladı. Çocuk katilleri, bir kez daha aynı klişeye sarılarak boykot faaliyetini 'antisemitizm' olarak yaftaladı. Bizzat Yahudilerce yayınlanan liste, İsrail destekçisi firma, şirket ve markaları boykot etmek isteyenler için çok önemli bir kaynak niteliğinde.
Soykırımcı Yahudiler küresel çapta sürmekte olan boykottan zarar görünce bu kez İsrail destekçisi firmaların tam listesini yayınlayıp insanlardan destek istemeye başladı. Çocuk katilleri, bir kez daha aynı klişeye sarılarak boykot faaliyetini 'antisemitizm' olarak yaftaladı. Bizzat Yahudilerce yayınlanan liste, İsrail destekçisi firma, şirket ve markaları boykot etmek isteyenler için çok önemli bir kaynak niteliğinde.
Soykırımcı İsrail'e destek veren firmalara yönelik boykot çağrıları tüm dünyada devam ederken, Yahudilere arka çıkan şirketlerin sıralı tam listesi bu kez bizzat Yahudilerden geldi.
ABD'de konuşlu soykırımcılar GirlieGirlArmy adlı site üzerinden İsrail'e destek veren firmaları açıkladı ve "Bizi yaşatan şirketleri siz de yaşatın" çağrısında bulundu.
İsrail'de küçük ölçekli firmaların gelir kaybı yaşadığını, yarıdan fazlasının kapalı durumda olduğunu dile getiren soykırımcılar, çocuk katillerini cezalandırmaya yönelik tüm girişimleri 'antisemitizm' klişesiyle yaftaladı.
Küresel çapta Yahudi destekçisi şirketleri boykot edenlere yönelik öfkeli bir metin kaleme alan siyonist grup, "Yahudi işletmeleri boykot etmeye çalışanlar o halde birçok modern ilacı, aşıları, cep telefonlarını, harici bellekleri, Google'ı, Facebook'u ve Waze'i de boykot etmelidir. Ayrıca bir Yahudi kadın tarafından icat edilen WiFi'yi de bırakmalı ve nefret dolu birer bağnaz oldukları halde antisemit olmadıklarını iddia etmeyi bırakmalıdırlar" ifadeleriyle 'bozuk attı'.
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İSRAİL DESTEKÇİSİ FİRMALARIN TAM LİSTESİ
Grubun yayınladığı ve sürekli güncellenmekte olan İSRAİL DESTEKÇİSİ FİRMALAR LİSTESİ aslında soykırımcı Yahudilerin küresel ekonomide ne kadar etkin olduklarını bir kere daha ortaya koydu.
Filistin ve Gazze'de çocukların, kadınların öldürülmemesini, masum sivillerin bombalarla parçalanmamasını, Filistinlilerin özgür bir şekilde devlet kurabilmesini savunanlar için o liste büyük anlamlar ifade ediyor.
SOYKIRIM DESTEKÇİSİ FİRMA VE MARKALARI merak edenler için işte, bizzat Yahudilerin veritabanından SIRALI TAM LİSTE:
417 Skincare
A
Accenture
AccuWeather
ActionIQ
Adidas
Airbnb
Alaska Air
Alexa Leigh
Alice & Olivia
AllianceBernstein
Allianz
Alon Livne White
Amazon
Amdocs
American Airlines
American Eagle
American Express
American Wire Group
Amica
Amicaque
Amwell
Apollo
Apple
Aquafina
ArentFox Schiff
Ariel
Atlassian
Authentic Brands
Avery Dennison
Axe
Axel Springer
B
Bain & Company
Baked By Melissa
Balagan – Kids Clothes
Banahot
Banana Republic
Bank of America
Bank of New York Mellon
Barclays Bank
Barry’s Bootcamp
Baskin Robins
Bath & Body Works
Batsheva Hay
Baupost Group
Bayer
BCG
Berta
Berta Bridal
Betty Crocker
Bioventus
Blackrock
Blackstone
Bloomberg
Bobbi Brown
Boeing
Booking . com
Bosch
Boss
Boss perfume
Bottlecaps candy
Braun
Bristol Myers Squibb
Bunny Eyez
Burger King
Butterfinger
C
Calvin Klein
Capital One
Capri Holdings
CareTrust REIT
Chanel
Chapman and Cutler
Charles Krypell Fine Jewelry
Cheetos
ChoseWoven
Cisco
Citadel
Citi
Clinique
Coca-Cola
Coffeemate-Nestle
Colgate
Comcast
Conde Nast
Converse
Costa Coffee
Costco 2
Craft & Valor
Crunch Nestle
CV Starr
Cytokinetics
D
D&G
Dannon Activia
Danone
Davis Polk
De Rococo
Dell
Deloitte
Delta Air Lines
Dermalogica
Desert Queen
Deutsche Bank
Deutsche Telekom
DHL Group
Diesel
Disney
DKYN
Dodo Bar Or
Dog chow
Dole
Domani home
Dominos
Donna Karan
Doritos
Douglas Elliman
Dove
Dr. Jart
Dr. Pepper
Dreyer’s ice cream
Dunkin Donuts
E
Edelman
Eli Lilly
Endeavor
Estee Lauder
Ever After Clothing
Evian
EY
Fanta
Favorite Daughter
Fedex
Figue Love
Fila 1
Forbes
Fox Corp
Fré Skincare
Friskies
Fruit by the Foot
G
Gade Cosmetics
Galia Lahav
Gamida Cell
Gamier
Gap
Gatorade
GE
General Catalyst
General Motors
Genesys
Gerber
Gillette
Giorgio Armani
Givenchy
Glam glow
Glossier
Gobstopper
Goldman Sachs
Goobers
Google
Gucci
H
Haagen-Dazs
Havana Jeans
Head and shoulders
Hearst
Henkel
Herbert Smith Freehills
Hewlett Packard
Hewlett Packard Enterprise
Honest
Hot pockets
HSBC Bank
HSN
HubSpot
Huggies
Huntsman Corp
I
IBM
Idan Chen
Il Makiage
Insight Partners
Instacart
Intel
Intermedia
Interpublic Group
Intuit
J
J.Crew
Jade Trau Jewelry
Jazwares
JCPenney
Jefferies
Johnson & Johnson
JPMorgan
Judith Leiber
Just Born Candy (Mike and Ikes & Peeps)
M
a
Morgan Lewis
Morgan Stanley
Mother Of All
Motorola
Mountain Dew
MRC
L
L’agence Fashion
L’Oréal
La Mer
La Pettie James
La Roche Posay
Lacoste
Laffy taffy
Lancome
Lays
Le Labo Perfume
Lego
Lele Sadoughi
Lele T NYC
Lemonade
Les Cool
Levi Strauss
Levi’s
Libi Beads
Lingua Franca
LinkedIn
Lipton
Little Tikes (MGA Entertainment: Bratz, LOL Surprise, Rainbow High, etc)
Live Nation Entertainment
Lloyd’s Bank
Louis Vuitton
Loveshack Fancy
M
MAC Cosmetics
Maggi
Maiyan Ben Yona
Major League Baseball
Makari De Suisse
Manpower Group
Marks & Spencer
Marlboro
Mars
Marsh & McLennan
Mastercard
Mattel
Maybelline
McDermott Will & Emery
McDonald’s
McKinsey
Melissa Lovy
Merck
Merck KGaA
Meta
MeUndies
Microsoft
Milka
Milly
Minute Maid
Monarch Market Jewelry
Montclair water
Moose Toys
Moosh By Maya
Morgan Lewis
Morgan Stanley
Mother Of All
Motorola
Mountain Dew
MRC
N
Naot
Nasdaq
National Basketball Association
Nature Valley
NeoGames
Nerds
Nescafe
Nespresso
Nestle
Netflix
New York & Co.
NFL
Nicole Rose Jewelry
Nike
Nili Lotan
Nivea
Nokia
Novartis
NuNuNu
Nutella
Nvidia
O
Okta
Olia Designs
Omnicom Group
Oracle
Oral B
Osem
P
Palantir
Pantene
Papa Johns
Paramount Global
Paul Weiss
Paula’s Choise
Payoneer
Pepsi
Perrier
Pershing Square
Pfizer
Phillips 66
Pillsbury
Pixie Lane
Pizza Hut
Pringles
Progressive
Puma
Purina animal food
PVH
PwC
Q
Queen Tulsi Supplement
R
Rachey Shnay Jewelry
Ralph Lauren
Raytheon
Reebok
Regeneron Pharmaceuticals
Related Companies
Retrofete
Revion
Ribbon
Riskified
River island
Roll-ups
Rolo
Ronny Kobo
Ruby Bond
Ruby Star
Russ & Daughters
S
S.Pellegrino
Sabina Musayev
Sabra
Salesforce
SAP
Schwarzkopf
Sequoia Capital
Seyfarth Shaw
Shani Shemer
Shani Zimmerman
Shop Little Luna
Shoshana
Siemens
Sierra Nevada beer
Simon Property Group
SKIMS
Skydance
Smart water
Smarties
Sony Music
SoulCycle
Spanx
Sprite
Squishmallows
Stagwell
Starbucks
Stars Of The Tribe
State Street
Stella McCartney
Stephanie Gottlieb Jewelry
Stoned Jewelry Concierge
Steven Dann
Stickerbeans
Subway
Sunkist
Sunless Body Studio
Sweetarts
Sweetgreen
Synovus
T
Taco Bell
Tahar
Tang
Tefal
Teri Jon Dresses
Tesco
Tesla
Teva Pharmaceuticals
The Body Shop
The Ordinary
The Westside
Thermo Fisher Scientific
Tide
Tieks by Gavrieli
Timberland
TJ Maxx
TomFord Beauty
Tommy Hilfiger
Too Faced
Tory Burch
Tres Belle Spa
Tropicana
Troutman Peppe
Turtles chocolate
Twix
U
UBS
United Airlines
Universal Music Group
UPS
US Chamber of Commerce
V
Vaseline
Vered Botanicals
Verizon
Victoria’s secret
Volkswagen
Vontier
W
Walmart
Warby Parker
Warner Brothers Discovery
Wells Fargo
Winston & Strawn
Wix
WristCam
WWE
Y
Yigal Azrouel
Yoplait yogurt
Z
Zabars
Zappos
Ziff Davis
Zoom