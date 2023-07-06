Bu kez altın değil! TL'ye geçen İslam Memiş'in son sözleri olay: Dolar yerine bunu alın kafanız rahat etsin

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, borsa için 'yabancı yatırımcı' tahmini yaparken, dolarda yükseliş ve düşüşle ilgili iki farklı ihtimali masaya yatırdı. Memiş, gram altın için alım zamanını da açıklarken, 1800 seviyesiyle ilgili tahminiyle dikkatleri çekti.

Memiş, ilk olarak borsa ve döviz kurları değerlendirmesi yaptı:

"Borsa İstanbul 5900 puanda. Gün içinde kar satışları gördük. 5890'a kadar geriledi. Tepki alımıyla buradan yükselişini devam ettirdi. Borsadan çıkış yaptım, 5470'e kadar beklemeyi tercih ediyorum. 5770 test edilince tekrar yoruma ihtiyaç var. Belki buradan yüzde 50 alırım yapabilirim. Borsa yatırımcısı TL üzerinde gözlemliyor ve rekorlardan bahsediyor. Borsayı sadece TL ayağına değil, dolar bazında değerini de takip etmek gerekiyor. Çok basit. Endeks bölü dolar. Dolar karşısındaki değerini görmüş olacaksınız. Dolar karşısındaki değeri ucuz kalmaya devam ediyor.

Muhtemelen eylül ayı gibi yabancı yatırımcı sayısında yüzde 35'i görebiliriz diye tahmin ediyorum. Dolar bazındaki endeksin ucuz olduğunu söyleyebilirim. Bu da yabancı yatırımcıları cezbeder. Eylülde ciddi artış görebiliriz ama TL bazlı beklemeye devam ediyorum.

Dolar kuru 25.85-26.10 bant aralığında dengeleniyor. Piyasalarda zaten bir yaz rehaveti var. Kimsenin piyasa ile bir işi de yok. Piyasalarla alakalı konuşulacak çok da bir şey yok. Çünkü hem yurt dışı borsalarında hem yurt içi borsalarında hem yurt içi piyasalarda rehavet hakim olduğu için insanlar banane diyor. İki günlük tatilime devam edeyim modundalar. Çok iştahlı bir piyasa yok o yüzden. Yılın ikinci yarısına bütün fiyatlamalar göbek seviyede başladı. Dolarda aşağıda 24, yukarıda 28 lira seviyesi var. Euro TL 28.40'ta. Gram gümüşte de paritelerde de aynı şekilde başlıyoruz yılın ikinci yarısına.

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Dolar alınır mı?

Dolar alalım mı? Hayır. Döviz alabilirsin ama bunun adı dolar olmasın, euro olsun. Euro dolar paritesi 1.0874 seviyesinde çünkü, düşük kalmaya devam ediyor. Bu seviyeler ve yılın ikinci yarısında öngördüğüm 1.15 seviyesini referans aldığım için yabancı para birimine yatırım olacaksa ısrarla bunun adı euro olmalı diyorum. Kafan rahat olsun. Dolar 28 olduğunda euro'da da 30 lira üzerinde fiyatlamalar görebiliriz. Peki, elimde TL var döviz almalı mıyım? Hayır. Beklemeyi tercih ediyorum. Beklemek de bir yatırımdır, bir fırsattır. Dolarda geri çekilme olursa ne olur. İyi bir yatırımcı olabilirsiniz ancak şu anda alınabilecek bir seviyede olduğunu düşünmüyorum. Önemli olan alırken kazanmak."

İslam Memiş, "gram altında alım zamanı" olarak gördüğü seviyeyi açıkladı. Memiş'in ons altınla ilgili yükseliş tahmini de dikkat çekerken, gram altında zirve ve dip seviyeleri de şöyle öngördü:

"Altının ons fiyatı 1925 dolar seviyesinde. 1920-1935 dolar aralığında devam ediyor. Cuma günkü ABD Tarım Dışı İstihdam verisi bekleniyor. Açıklama gelince yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini söylemiştim ancak kısa vade için, temmuz ayı içinde 1860-1960 dolar aralığını takip edeceğimi ifade etmiştim. 1960 test edilir ama oradan tekrar geri gelen ons fiyatı olur diye tahmin ediyorum.

Gram altın TL serbest piyasalarda 1622 - 1632. Bu bant aralıklarında gezinmeye devam ediyor. Yukarıda 1700-1800'lü rakamlar var ama aşağıda tekrar 1550, 1450 lira seviyeleri var. Göbek seviyede yılın ikinci yarısına başlıyoruz. Dolar kurunda 24 lira görmeliyiz ki tekrar giriş yapabilelim. Alınabilir bir seviyede mi? Sabırla beklemek daha doğru bir karar diyebilirim."