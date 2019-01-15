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Bu kazada burnu bile kanamadı!

Bursa'da köpeğe çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı otomobil, şarampole yuvarlandı. Aracın şoförü, hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı.

15 Ocak 2019 Salı 08:56
Bu kazada burnu bile kanamadı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde köpeğe çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Erkan Yenilmez (44), hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı.

Kaza, dün Bursa- İnegöl karayolunda meydana geldi. Erkan Yenilmez, aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için yönetimindeki 16 F 9698 plakalı otomobili direksiyonunu kırdı. Kontrolden çıkan otomobil, bariyerleri aşıp, şarampole yuvarlandı.

50 metre aşağıda ağaca çarparak duran otomobilin sürücüsü Yenilmez, kazadan burnu bile kanamadan atlattı. Araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 08:56
  1. İnegöl
  2. Bursa
  3. Köpek
  4. trafik kazası

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