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Gündem Bu karpuzun ağırlığı tam 5 gram! Görenler şoke oldu
Gündem

Bu karpuzun ağırlığı tam 5 gram! Görenler şoke oldu

Antalya'da bir tarım firmasının, mini sebzeler kategorisindeki yeni ürünü minyatür karpuz, görenleri şaşırtıyor. Ağırlığı sadece 5 gram olan mini karpuzun tadı ise salatalığı andırıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 11:09:00 -
Bu karpuzun ağırlığı tam 5 gram! Görenler şoke oldu

Antalya'da Serik ve Korkuteli ilçeleri ile Burdur'un Gölhisar ilçelerinde toplamda 600 dönümü aşkın, büyük bölümü modern seralardan oluşan alanda faaliyet gösteren bir firma, yenilebilir çiçek türleri, mini sebzeler, taze ve saksıda baharatlar, mikro filizler gibi özel ürünler üretiyor. Firma, mini sebzeler kategorisine, 'baby karpuz' adını verdikleri ve ağırlığı sadece 5 gram civarında olan minyatür karpuz ürününü de ekledi.

Görünüş karpuz, tat salatalık

Geçen yıl deneme üretimleri başarıyla tamamlanan baby karpuzların, bu yıl serada üretimine başlandı. Kabuğundan karpuz tadı alınan baby karpuzun iç kısmı beyaz ve salatalık tadı veriyor. Bu yeni ürünü 'baby' ve 'erik karpuz' olarak adlandırdıklarını belirten firma pazarlama müdürü Burak Akbulut, "Görünüşü tamamıyla karpuza benziyor. Ama tabi ki çok küçük, yediğinizde salatalık tadını hissediyorsunuz" dedi.

12 ay üretim

Mini karpuzun erik gibi tüketilebilmesinin yanı sıra, salata ve yoğurtlu mezelerde kullanılabildiğini belirten Akbulut, üretiminin normal karpuza göre çok daha zor olduğunu söyledi. Akbulut, "Görsel olarak çok dikkat çekici ve göze hitap ediyor. Bir tanesi 5-10 gram civarında. 100-150 gramlık paketler ve 15-20 TL'ye online mağazamızdan satışa sunuyoruz. Tohumdan kaynaklı ürünün kendisi bu şekilde ve hiçbir oynama yok. Ayrıca diğer tüm üretim alanlarında olduğu gibi zirai ilaç kullanmıyoruz ve 12 ay üretimiz mevcut" dedi.

 

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Yorumlar

Cezvi

Gardaş bu sanki zeytindır ha. İgdenin de yeşili sanki lo. E vallah garpıza da benzii ha. Hıyara hiç benzemii. Ula bı da nerden çıktı şimdi. leblebi gibi gorpiz mi olar.
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