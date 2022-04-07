Bu karışımla eviniz mis gibi kokacak! Evinizin daha güzel kokması için pratik çözümler
Evde en sevdiğiniz kokularla mis gibi oda kokusu yapımı. Doğal, pratik, evde bulunan malzemelerle kendi oda kokunuzu kendiniz yapın. Bu yöntemlerle evinizin mis gibi kokmasını sağlayacak doğal kokular yapabilirsiniz.
Oda kokuları evin havasını değiştirdiği gibi bizim enerjimizi de değiştiriyor. Fakat çoğu ciddi miktarlarda kimyasal içeriyor. Fakat kendi imkanlarınızla, doğal malzemelerle oda kokuları yapmanız mümkün.
Elmalı ve tarçınlı oda kokusu
Malzemeler:
- Portakal
- Tarçın çubukları
- Karanfil taneleri
- Elma kabukları
Yapılışı:
Oda kokusu malzemeleri hazırsa hepsini uygun bir tencerede kaynatın. Kaynama işlemi bitince malzemeleri başka bir kaba alın ve soğuması için bekleyin. Hepsi bu kadar! Malzemeler soğudukça odanızı hoş bir koku saracak.
Bahar esintili oda kokusu
Malzemeler:
- Küçük bir tencere
- Portakal
- Karanfil taneleri
- Yenibahar
- Bir miktar anason
Yapılışı:
İlk olarak portakalları dilimleyin. Hazırladığınız portakalları tencereye alın. Üzerine karanfil tanelerini, yeni baharı ve anasonu ekleyin. Tüm malzemeleri kaynatın. Kaynama işlemi sonrasında karışımın ilk sıcağının geçmesini bekleyin. İstediğiniz sıcaklığa gelen karışımı cam kavanoza aktarın ve cam kavanozu odanızın uygun bir yerine yerleştirin.
Oda kokusu türleri
Sprey Oda Kokusu: Spreye doldurarak evin istediğiniz bölgesine sıkabilirsiniz.
Kavanozda Oda Kokusu: Hazırladığınız karışımı kavanoz ya da kasede, ağzı açık olarak evinizde kullanabilirsiniz.
Çubuklu Oda Kokusu: Arzu ettiğiniz esansiyel yağlarla bir karışım hazırlayıp içerisine bambu çubukları koyarak kullanabilirsiniz.
Jel Oda Kokusu: İstediğiniz kabın içerisinde hem dayanıklı hem de dekoratif oda kokusu yapmak için tercih edebilirsiniz.
Dekoratif Oda Kokuları: İlk dört seçenek kadar etkili kokular sunmasa da doğal malzemelerle kısa süreli ve dekoratif seçenekler yaratabilirsiniz.
Limondan oda kokusu yapımı
Evin güzel kokması için doğal yöntemler arıyorsanız limondan oda kokusu yapımı tam size göre.
Gerekli Malzemeler
- Bir miktar su
- Soyduğunuz portakal ve limon kabukları
- Birkaç damla limon yağı
- Birkaç adet karanfil
- Bir adet çubuk tarçın
- Arzuya göre 2 adet defne yaprağı
Hazırlanışı
Öncelikle tencereye suyu koyun ve gerekli malzemelerin hepsini içine ekleyin. Kaynamaya başlayınca birkaç dakika daha karıştırın ve altını kapatın. Arzu ettiğiniz kavanoz, küçük kase veya dilediğiniz ağzı açık minik şişelere doldurup evde istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz.
Vanilyalı oda kokusu yapımı
Sadece tatlılarımıza lezzet vermekle kalmayıp afrodizyak özelliğiyle de bilinen vanilya ile mis gibi oda kokusu yapmak çok kolay.
Gerekli malzemeler
- Bir miktar su
- 1 yemek kaşığı saf vanilya
- 5-6 adet karanfil
- Bir adet çubuk tarçın
- Arzuya göre 1 adet elmanın kabuğu
- Arzuya göre birkaç damla vanilya yağı
Hazırlanışı
Öncelikle tencereye suyu koyun ve vanilya yağı hariç gerekli malzemelerin hepsini içine ekleyin. Kaynar kaynamaz altını kapatın ve karıştırın. Arzu ettiğiniz kavanoza doldurun. Kokusu yetersiz gelirse ya da zaman içinde etkisi azalırsa içerisine vanilya yağı ekleyerek bütün evinizde eşsiz vanilya kokusunu kalıcı hale getirebilirsiniz.