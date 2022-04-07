Bu karışımla eviniz mis gibi kokacak! Evinizin daha güzel kokması için pratik çözümler

Oda kokuları evin havasını değiştirdiği gibi bizim enerjimizi de değiştiriyor. Fakat çoğu ciddi miktarlarda kimyasal içeriyor. Fakat kendi imkanlarınızla, doğal malzemelerle oda kokuları yapmanız mümkün.

Elmalı ve tarçınlı oda kokusu

Malzemeler:

Portakal

Tarçın çubukları

Karanfil taneleri

Elma kabukları

Yapılışı:

Oda kokusu malzemeleri hazırsa hepsini uygun bir tencerede kaynatın. Kaynama işlemi bitince malzemeleri başka bir kaba alın ve soğuması için bekleyin. Hepsi bu kadar! Malzemeler soğudukça odanızı hoş bir koku saracak.

Bahar esintili oda kokusu

Malzemeler:

Küçük bir tencere

Portakal

Karanfil taneleri

Yenibahar

Bir miktar anason

Yapılışı:

İlk olarak portakalları dilimleyin. Hazırladığınız portakalları tencereye alın. Üzerine karanfil tanelerini, yeni baharı ve anasonu ekleyin. Tüm malzemeleri kaynatın. Kaynama işlemi sonrasında karışımın ilk sıcağının geçmesini bekleyin. İstediğiniz sıcaklığa gelen karışımı cam kavanoza aktarın ve cam kavanozu odanızın uygun bir yerine yerleştirin.

Oda kokusu türleri

Sprey Oda Kokusu: Spreye doldurarak evin istediğiniz bölgesine sıkabilirsiniz.

Kavanozda Oda Kokusu: Hazırladığınız karışımı kavanoz ya da kasede, ağzı açık olarak evinizde kullanabilirsiniz.

Çubuklu Oda Kokusu: Arzu ettiğiniz esansiyel yağlarla bir karışım hazırlayıp içerisine bambu çubukları koyarak kullanabilirsiniz.

Jel Oda Kokusu: İstediğiniz kabın içerisinde hem dayanıklı hem de dekoratif oda kokusu yapmak için tercih edebilirsiniz.

Dekoratif Oda Kokuları: İlk dört seçenek kadar etkili kokular sunmasa da doğal malzemelerle kısa süreli ve dekoratif seçenekler yaratabilirsiniz.

Limondan oda kokusu yapımı

Evin güzel kokması için doğal yöntemler arıyorsanız limondan oda kokusu yapımı tam size göre.

Gerekli Malzemeler

Bir miktar su

Soyduğunuz portakal ve limon kabukları

Birkaç damla limon yağı

Birkaç adet karanfil

Bir adet çubuk tarçın

Arzuya göre 2 adet defne yaprağı

Hazırlanışı

Öncelikle tencereye suyu koyun ve gerekli malzemelerin hepsini içine ekleyin. Kaynamaya başlayınca birkaç dakika daha karıştırın ve altını kapatın. Arzu ettiğiniz kavanoz, küçük kase veya dilediğiniz ağzı açık minik şişelere doldurup evde istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz.

Vanilyalı oda kokusu yapımı

Sadece tatlılarımıza lezzet vermekle kalmayıp afrodizyak özelliğiyle de bilinen vanilya ile mis gibi oda kokusu yapmak çok kolay.

Gerekli malzemeler

Bir miktar su

1 yemek kaşığı saf vanilya

5-6 adet karanfil

Bir adet çubuk tarçın

Arzuya göre 1 adet elmanın kabuğu

Arzuya göre birkaç damla vanilya yağı

Hazırlanışı

Öncelikle tencereye suyu koyun ve vanilya yağı hariç gerekli malzemelerin hepsini içine ekleyin. Kaynar kaynamaz altını kapatın ve karıştırın. Arzu ettiğiniz kavanoza doldurun. Kokusu yetersiz gelirse ya da zaman içinde etkisi azalırsa içerisine vanilya yağı ekleyerek bütün evinizde eşsiz vanilya kokusunu kalıcı hale getirebilirsiniz.