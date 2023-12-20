Bu karar her şeyi değiştirir! Yüzde 25 kira artış sınırlaması hakkında mahkemeden şok karar!

Fahiş fiyatları ev kiralarına karşı getirilen yüzde 25 kira artışı sınırlamasıyla ilgili mahkemeden emsal olacak bir karar çıktı. İstinaf, yüzde 25 sınırlamasının adil olmadığına karar verdi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 54. Hukuk Dairesi, konut kiralarında kira artış oranı üst sınırının yüzde 25 olarak uygulanmasının 'adil' olmadığına hükmetti. Kararı değerlendiren Avukat Özgür Kip, "Emsal teşkil eder" dedi.

Fahiş kira artışlarının önüne geçmek için getirilen yüzde 25 sınırı ile ilgili Ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 54. Hukuk Dairesi, sınırın ‘adil olmadığına’ hükmeden bir karar verdi.

Gerçek Gündem'in haberine göre, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 2019 yılında ev kiralayan bir kiracı, 2021 yılında kira bedelini yıllık yasal artış oranları üzerinden güncelledi.

Fakat ev sahibi, kiracının ‘yasal sınırlar’ içinde yaptığı artışın, taşınmazın bulunduğu site içerisindeki emsal taşınmazların kira rayiç bedellerinin altında kaldığını belirterek, olayı yargıya taşıdı.

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Yerel mahkeme davada, ev sahibinin, kira uyarlama artışı başvurusunu reddetti. Bu karar üzerine ev sahibi davayı istinafa taşıdı.

Dosyayı gören İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 54. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararına katılmayarak, "Ülkemizde yaşanan olağanüstü ekonomik koşullar nispetinde kira artışları için getirilen yüzde 25'lik sınırın adil olmadığına" hükmetti.

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Her somut olayın özelliğine göre, uyarlama istenen taşınmazın mevcut durumunun dikkate alınması gerektiği, yerel mahkemece uyarlama davalarında uygulanması gereken kurallar, belirtildiği şekilde tek tek ortaya konularak ve konularında uzman üç kişilik bilirkişi kurulundan, tüm bu veriler, kiralananın niteliği, kullanma alanı, konumu, bölgedeki kira parasını da etkileyecek normalin üstündeki imar ve ticaret değişiklikleri, emsal kira paraları, vergi ve amortisman giderlerindeki artışlar, döviz kurlarındaki ani ve aşırı iniş ve çıkışlar ile ülkeyi sarsan ciddi ekonomik kriz veya doğal afetlere bağlı ödeme esaslarının yeniden düzenlenmesini gerektirecek olayların varlığı araştırılıp değerlendirilmek suretiyle bir rapor alınarak hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerektiği olduğundan bahisle hakkaniyete uygun hüküm kurulması gerektiği ifade edilmiştir."

EMSAL TEŞKİL EDER

Kararı değerlendiren avukat Özgür Kip, "Kira anlaşmazlığında ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlar, yani enflasyon, kur ve doğal afet gibi olağanüstü durumlarla davanın koşulları gerçekleşmiş ise, bu karar emsal teşkil etmektedir. Kira uyarlamasında bu şartlar oluşmuşsa hali hazırda yüzde 25'lik kira sınırı uygulanmaz. Yani mahkeme bu kararı ile yüzde 25'lik kira sınırının önüne geçmiştir" diye konuştu.