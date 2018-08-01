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Yaz kamplarında gençlerin beynini Marksist ideolojiyle yıkıyorlar!

Yaz Akademisi adı altında düzenlenen organizasyonlarla gençlerin beyni köhnemiş ideolojik öğretilerle yıkanırken, cemaatlere ve mütedeyyin insanlara karşı nefret aşılanarak toplum kutuplaştırılıyor. Ayrıca gelişim çağındaki gençlere Türk toplum ahlakına uygun olmayacak bir şekilde aynı ortamda aktiviteler yaptırılıyor.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 12:14
Yaz kamplarında gençlerin beynini Marksist ideolojiyle yıkıyorlar!

 yeniakit.com.tr   özel haber  

Yaz ayının gelmesiyle birlikte öğrenim çağındaki gençlere yönelik düzenlenen yaz organizasyonları da başlamış oldu. Özellikle ideolojik bazı çevrelerin organize ettiği, kızların ve erkeklerin aynı ortamlarda beraber faaliyetlerde bulunduğu yaz organizasyonları Türk toplum yapısına uygun olmayan içeriklere sahiplik yapıyor.

Daha önceden Türkiye Gençlik Birliği (TGB) ve Türkiye Liseliler Birliği (TLB'nin düzenlediği yaz kaplarındaki tehlikeye dikkat çekmiş, üniversiteli ve liseli gençlerin  aynı ortamlarda bir arada bulunmaya zorlandığı Türk milletinin ahlaki yapısına uygun olmayan yaz organizayonları konusunda ailelerin dikkatli olması gerektiğini belirtmiştik.

Büyük tehlike! Kızlı erkekli ormanda kamp yapıyorlar

PERİNÇEK DE KAMP DÜZENLİYOR

Marsist- ateist terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a çiçek uzattığı fotoğrafla akıllara kazınan Doğu Perinçek'in liderliğini yaptığı Vatan Partisi’nin organize ettiği "Yaz Akademisi" adı verilen organizasyon da gençler açısından büyük tehlikeler barındırıyor. Bir araya toplanan üniversiteli ve liseli gençlerin beyinleri "kamp", "tatil", "akademi" isimleri altında köhnemiş "sol" öğretilerle yıkanıyor.

(Perinçek, teröristbaşı Öcalan'a çiçek uzatırken)

İDEOLOJİK EĞİTİM VERİLİYOR!

Söz konusu yaz akademisinde kızlar ve erkekler aynı ortamlarda vakit geçiriyor. Beraber yemek yiyen, beraber yatıp kalkan gençlere aynı zamanda marksist ideolojik eğitim veriliyor.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e yakınlığı ile bilinen Aydınlık, söz konusu yaz akademileri ile yapmış olduğu haberde organizasyonun dehşete düşürecek amaçlarını sıraladı. Korkunç detayların yer aldığı haberde kamplarda gençleri adeta bir militana çevirecek ideolojik propagandanın yapıldığı anlaşılıyor.

ÖZGÜRLEŞTİRECEKLERMİŞ!

Düzenledikleri yaz akademilerinin amaçlarının anlatıldığı haberde terör örgütü PKK’nın da sıklıkla kullandığı "özgürleştirme" ifadesi dikkat çekiyor.

Organizasyonun adeta cennete benzetildiği haberde "Emperyalist sistemin sınırsız tüketimi ve bireyciliği kutsadığı bu dönemde arkadaşlık kavramına sarılarak özgürleşiyoruz. Çünkü biliyoruz; cennet cennet dedikleri, herkesin herkesle arkadaş olduğu bir uyum dünyasıdır" deniliyor.

TÜRKİYE’Yİ YÖNETECEK KADRO YETİŞTİRECEKLERMİŞ!

Akademinin esas amacının Türkiye'yi yönetecek solcu-Marksist bir ideolojik kadro oluşturmak olduğu belirtilen haberde, kampta bir araya gelen gençlere cemaatlere ve mütedeyyin insanlara karşı nefret aşılandığı ve bunlara karşı savaşacak insanların yetiştirilmesinin amaç edinildiği şu ifadelerle anlatılıyor;

"Öncü Gençlik Yaz Akademisi alanında uzman akademisyenlerin ve bilim insanlarının vereceği seminerler ile Türkiye’yi yönetmek isteyen gençler için bir okul görevi görüyor. 1968 Gençlik Hareketi’nin içinden doğan Vatan Partisi, genç üyelerine verdiği büyük görevler ile bizi Türkiye’yi yönetmek için hazırlıyor. 

"SAVAŞAN BEYİNLER..."

Tarikatların, cemaatlerin örümcek ağı gibi sardığı ülkemizin üreten, düşünen ve savaşan beyinlere ihtiyacı var. 

MÜSLÜMANLARA KARŞI NEFRETİ AŞILIYORLAR!

Son günlerde devletin ve toplumun her kademesini saran cemaatlere yönelik operasyonlar yüzümüzü güldürüyor ve bu ihtiyacı yeniden keşfetmemizi sağlıyor. Tarikatların kültürüne karşı Cumhuriyet’in kültürünü topluma hakim kılma görevi önümüzde duruyor"

İdeolojik çevrelerin kızlı-erkekli sapık amaçlar doğrultusunda düzenlediği bu tarz kamplara karşı ailelerin dikkatli olması konusunda uyarılar yapılıyor.

yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 12:14
  1. Aydın
  2. vatan partisi
  3. yaz kampı
  4. yaz akademisi

YORUM YAZ

  • ENGİN CANENGİN CAN40 dk önce
    BU İNSANLAR ... MUSLUMANLARDIR .ASIL VATANSEVERLER.ASIL MİLLİYETCİLER ASIL ATATURKCULERDİR.ORADAKİ GENÇLERDEN TECAVUZCU SAPIK KATİL CIKMAZ.
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