Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"

yeniakit.com.tr Son günlerde feminizm propaganlarıyla birlikte Müslümanlar arasında fitne çıkarmak için ortaya atılan kadın imam tartışmalarına, terör destekçisi medya organı T24'ün sözde Prof. yazarı, Okan Üniversitesi öğretim üyesi Tayfun Atay da katıldı. Antropoloji okumasına rağmen din-i mübin hakkında ahkam keserek haddini aşan Atay, erkekleri suçlayarak feminizm propagandası yaptı, kadından imam ve peygamber olabileceğini söyledi.

18 Şubat'ta, "Siz ‘insan’ olun, kadından imam da olur peygamber de!" başlığıyla yayınlanan yazısında Atay, "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş “Kadın imam var mı” sorusuna “Kadından imam olmaz” diye cevap vermiş. Duyunca “Erkekten ‘insan’ olur mu” diye sormak geldi içimden!.. Malûm, insanlığımızdan eksilerek “erkek” ve “kadın” oluruz." diye yazdı. İnsanlıktan eksilerek kadın veya erkek olunduğunu savunan Atay, son zamanlarda okullara da sokulmaya çalışılan cinsiyetsiz toplum skandalına destek vermiş oldu.

"Ataerkil taassup..."

"Kadından peygamber (“nebiyye”) olur da demiş İslam alimleri, fakihleri, mutasavvıfları var." ifadesini kullanan Atay, "Yani mesele Ali Erbaş’ın bir gazeteci sorusuna iki taşın arasında sıkıştırıverdiği şekilde basit bir cevapla geçiştirilemez. Diyanet reisi, böyle yapabiliyorsa gücünü İslami müktesebattan ziyade kırsal-pastoral ataerkil taassubun kökleştirdiği bir gelenekten alıyor." yazdı.

Hz. Meryem'i peygamber ilan etti

Hz. Meryem'in Cebrail (a.s) ile görüşmesini nebevî vahiy gibi göstermeye çalışan Atay, "Devam edelim! Kadından şeyh, mürşit, veli (evliya), imam olabildiği gibi peygamber de (“nebiyye”) olur. Allah, Hz. Meryem’le konuşmuş, Hz. Musa’nın annesine vahiy gelmiştir; Kuran’da kayıtlıdır." herzelerini savurdu.

Batı'nın rezil reformlarını örnek göterdi

Her reformist gibi Batı seviciliği yapan Atay, feminizmi savunarak şunları yazdı:

"Ve nihayet, erkek egemenliği, öncelikliliği, “aslî”liği karşısında artık yeter diyen Batılı Müslüman kadınlar, 2016’da Danimarka’da kendi camilerini, yukarıda kaydettiğimiz üzere peygamber sayılan Hz. Meryem’in adıyla (“Mariam Mosque”) açtılar.

Yanlış anlaşılmasın! Bu caminin kapısı erkeklere kapalı değil. Ama bu camiye giden erkekler, kadınlı-erkekli birlikte çıkıyor Allah’ın huzuruna; bir kadının okuduğu ezanın ardından, yine bir kadının imamlığında kılınan namaz eşliğinde…

Camiyi hayata geçiren, feminizmle barışık iki Müslüman kadın, Sherin Khankan ve Saliha Marie Fettah, hareket noktalarının “İslam” adı altında sergilenen ataerkil yapılanma ve tahakküme meydan okumak olduğunu söylemişler."

Atay sözlerin şöyle bitirdi:

"İşte, İslam dairesi içinden böyle bakarsanız, yani her erkekte kadınlık, her kadında erkeklik var diye “içtihat ederseniz”, kadından imam, sûfi, peygamber olur, neden olmasın diye düşünürsünüz.

Amma velakin, insanlığınızdan eksilerek “erkek” olduysanız, kadından imam olmaz size göre tabii…

O yüzden siz “insan” olun, bakın göreceksiniz, kadından nasıl da güzel mi güzel, muhterem mi muhterem ve mübarek mi mübarek imam oluyor!.."