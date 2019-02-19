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Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"

Terör destekçisi T24'te yazan antropolog Tayfun Atay, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef aldı, günümüze ulaşan sahih kaynakları hiçe sayarak kadından imam ve peygamber olabileceğini savundu, feminizim propagandası yaptı.

19 Şubat 2019 Salı 10:30
Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"

 yeniakit.com.tr  Son günlerde feminizm propaganlarıyla birlikte Müslümanlar arasında fitne çıkarmak için ortaya atılan kadın imam tartışmalarına, terör destekçisi medya organı T24'ün sözde Prof. yazarı, Okan Üniversitesi öğretim üyesi Tayfun Atay da katıldı. Antropoloji okumasına rağmen din-i mübin hakkında ahkam keserek haddini aşan Atay, erkekleri suçlayarak feminizm propagandası yaptı, kadından imam ve peygamber olabileceğini söyledi.

18 Şubat'ta, "Siz ‘insan’ olun, kadından imam da olur peygamber de!" başlığıyla yayınlanan yazısında Atay, "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş “Kadın imam var mı” sorusuna “Kadından imam olmaz” diye cevap vermiş. Duyunca “Erkekten ‘insan’ olur mu” diye sormak geldi içimden!.. Malûm, insanlığımızdan eksilerek “erkek” ve “kadın” oluruz." diye yazdı. İnsanlıktan eksilerek kadın veya erkek olunduğunu savunan Atay, son zamanlarda okullara da sokulmaya çalışılan cinsiyetsiz toplum skandalına destek vermiş oldu. 

"Ataerkil taassup..."

"Kadından peygamber (“nebiyye”) olur da demiş İslam alimleri, fakihleri, mutasavvıfları var." ifadesini kullanan Atay, "Yani mesele Ali Erbaş’ın bir gazeteci sorusuna iki taşın arasında sıkıştırıverdiği şekilde basit bir cevapla geçiştirilemez. Diyanet reisi, böyle yapabiliyorsa gücünü İslami müktesebattan ziyade kırsal-pastoral ataerkil taassubun kökleştirdiği bir gelenekten alıyor." yazdı. 

Hz. Meryem'i peygamber ilan etti

Hz. Meryem'in Cebrail (a.s) ile görüşmesini nebevî vahiy gibi göstermeye çalışan Atay, "Devam edelim! Kadından şeyh, mürşit, veli (evliya), imam olabildiği gibi peygamber de (“nebiyye”) olur. Allah, Hz. Meryem’le konuşmuş, Hz. Musa’nın annesine vahiy gelmiştir; Kuran’da kayıtlıdır." herzelerini savurdu. 

Batı'nın rezil reformlarını örnek göterdi

Her reformist gibi Batı seviciliği yapan Atay, feminizmi savunarak şunları yazdı: 

"Ve nihayet, erkek egemenliği, öncelikliliği, “aslî”liği karşısında artık yeter diyen Batılı Müslüman kadınlar, 2016’da Danimarka’da kendi camilerini, yukarıda kaydettiğimiz üzere peygamber sayılan Hz. Meryem’in adıyla (“Mariam Mosque”) açtılar.

Yanlış anlaşılmasın! Bu caminin kapısı erkeklere kapalı değil. Ama bu camiye giden erkekler, kadınlı-erkekli birlikte çıkıyor Allah’ın huzuruna; bir kadının okuduğu ezanın ardından, yine bir kadının imamlığında kılınan namaz eşliğinde…

Camiyi hayata geçiren, feminizmle barışık iki Müslüman kadın, Sherin Khankan ve Saliha Marie Fettah, hareket noktalarının “İslam” adı altında sergilenen ataerkil yapılanma ve tahakküme meydan okumak olduğunu söylemişler."

Atay sözlerin şöyle bitirdi:

"İşte, İslam dairesi içinden böyle bakarsanız, yani her erkekte kadınlık, her kadında erkeklik var diye “içtihat ederseniz”, kadından imam, sûfi, peygamber olur, neden olmasın diye düşünürsünüz.

Amma velakin, insanlığınızdan eksilerek “erkek” olduysanız, kadından imam olmaz size göre tabii…

O yüzden siz “insan” olun, bakın göreceksiniz, kadından nasıl da güzel mi güzel, muhterem mi muhterem ve mübarek mi mübarek imam oluyor!.."

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 10:30
  1. Tayfun Atay
  2. Kadın imam
  3. Kadın peygamber

YORUM YAZ

  • aladinaladin36 dk önce
    Ağzı olan konuşuyor. Her kafirin kafasında kendine göre bir din var.
  • yusuf toygunyusuf toygun40 dk önce
    bizler kadından imam veya peygamber olmasını kendimiz istemediğimiz için değil, allah istemediği için reddediyoruz. sense kadından imam veya peygamber olmasını nefsin istediği için kabul ediyorsun. şimdi sen nefsine itaat etmiş oluyorsun, bizse allaha. kim karlı?
  • Mahmut OzMahmut Oz40 dk önce
    Affedersiniz esegin muhurdar,katirinda defterdar oldugu 1 donemde kendini begenmis bunun gibi kibir abidesi ucubelerin prof tirti tasimalarinda hayiflanacak 1 durum yok. Insan yaratilis ozelliklerini( fitrat) muhafaza ettigi muddetce insandir. Allahu Teala Kuran'i kerimde 'biz insani ahseni takvim ( kusursuz)uzere yarattik buyuruyor.) Allahu Tealanin bize dogustan verilen( fitri) ozellileri takdir ve taksim ederek yarattigi insani bu ozelliklerinden kopararak degistirmeye,fitratini bozmaya kalkan iblisin ciraklarinin insanlik edebiyati yaparak insanligi hangi batakliga surukledikleri ehli basiret ve ehli vicdanin malumudur. Bunlarin insanliktan anladiklari insani ozellilerinden koparilmis,nefsinin ve seytanin oyuncagi olmus hazzi kendisine kible edinmis biyonik robotlardir.
  • KAMİLKAMİL43 dk önce
    YA ÜNLÜ OLMAK ADINA SANSAYONEL AÇIKLAMALAR YAP - YA DA ÖBÜR PROF GİBİ ..OK YEMEYE ÇALIŞ...PROF LUK ONLARIN OLSUN - AMELELİK BİZE YETİYOR...
  • mikâil okuroğlumikâil okuroğlu47 dk önce
    seni kadın imam kadın peyganberine göre gömüp gömüp dursun öyle vasiyet et...
  • ihsihs47 dk önce
    Toplumda sapık düşüncelere sahip çok insan var. Ancak Akit olarak bu sapık düşüncelerin reklamlarını yapmak size yakışmıyor.
  • ahmetahmet52 dk önce
    bu ulkede herkesin cenaze babazinin kilinmasi ve musluman mezarligina gomulmesi yanlis...
  • ihsanihsan54 dk önce
    bu belli sapık islam düşamanı allah ıslah etsin olmuyacaksa kahretsin

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