Bu kadınlar bunları söylerken Boğaziçililer neredeydi?

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Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasının ardından aralarında terör örgütü üyelerinin de olduğu marjinal grupların başlattığı provokatif eylemler devam ediyor.

Özgürlükleri savunduklarını iddia eden sözde "özgürlükçü" eylemciler, başörtülülerin özgürlük haklarının elinden alındığı günlerde piyasalarda yoktu.

Başörtülülere ders vermemeyi kendisine hak olarak gören bu kadınlar konuşurken neredeydiniz?

Boğaziçililer, Başörtülü öğrencilerin aynı zihniyete sahip hocaları tarafından fişlendiği ve üniversiteye alınmadığı dönemde dut yemiş bülbülü oynuyordu.

Yasakçı zihniyetin temsilcilerinden İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Ufuk Yiğitsubay, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Parlak ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkan Yardımcısı Prof Dr. Filiz Meriçli, başörtüsü düşmanlığıyla kendilerini afişe etmişti.

"Ben türbanlı öğrenciye ders vermek istemiyorum, bu da benim özgürlüğüm"

Başörtüsüne özgürlük konusundaki tartışmaların başladığı dönemde konuşan başörtüsü düşmanı Ufuk Yiğitsubay, başörtülü öğrencilere ders vermek istemediğini ve bunun da kendi hakkını olduğunu söylemişti.

Milletin vergileriyle cebini dolduran ve lüks bir hayat yaşayan Yiğitsubay, şu ifadeleriyle Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçmişti:

"Atatürk ilkelerine ve Atatürk cumhuriyetini korumakta kararlıyız. Özgürlük denince bu da benim özgürlüğüm, bentürbanlı bir öğrenciye ders vermek istemiyorum. Yasalara saygılıyız, yasalar da anayasamızdır. Anayasamızda Atatürk ve cumhuriyetin ilkeleri mevcuttur.

Burada da Türkiye laiktir. Türkiye cumhuriyeti laik bir cumhuriyet olarak yaşayacaktır. Yasamız budur, biz de bu yasaya saygılı olarak Anayasa'ya aykırı herhangi bir yasanın çıkmasını kabul edemeyiz

Biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Aslında derse girmemek gibi şeyler de çocukca intikamlar olur"

"Hak ettiği notu vermeyeceğiz"

O dönemin İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Parlak bir tv programında başörtülü öğrencilerin hak ettikleri notları vermeyeceklerini açıklamıştı. Başörtüsü kararının üniversitelerdeki barış ortamını zedeleyeceğini öne süren Mesut Parlak, "Bu gerginlik bizi bile etkileyecek. Belki hiç hakkımız olmadığı halde, türbanlı bir öğrenciye, cumhuriyet ilkelerinin kıyafetlerine aykırı diye hak ettiği notu vermeyeceğiz" şeklinde konuşmuştu.

'Ağabeyleri saçlarının yarısını tıraş etmiş'miş

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkan Yardımcısı Prof Dr. Filiz Meriçli de başörtüsü meselesini erkek egemenliğinin baskısı olarak nitelendirerek "Ağabeyleri saçlarının yarısını tıraş etmiş. Başını açmasın diye." sözleriyle saçmalamanın dibine vurdu. Meriçli üzerine bir de fetva verdi ve ilahiyat hocalarıyla görüştüklerini belirterek "Kadının başını örtmesi farz değil" yalanını savundu.