Bu kadın yüzünden dünya savaşı çıkıyordu!

Yeni Akit Ankara

Almantya’nın Berlin kentinde G-7 ülkeleri meclis başkanları toplantısı ardından uçakla Erivan'a geçen Pelosi ve bereberindeki kongre üyelerini havaalanında Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Alen Simonyan ve ABD'nin Erivan Büyükelçisi Lynne Tracy karşıladı.

Utanmadan tüm gerçekleri çarpıttı!

Ziyareti sırasında Erivan’da açıklamalarda bulunan Pelosi, "Azerbaycan'ın Ermenistan topraklarına yönelik ölümcül saldırılarını şiddetle kınıyoruz. ABD, saldırının Azerbaycan tarafından gerçekleştirildiğini doğruladı ve Kongre, Azerbaycan'ın saldırganlığını daha da artıran bir karar taslağı hazırladı. Azerbaycan'ın Artsakh'ın sivil nüfusa karşı eylemleri ve tarihi anıtlara karşı vandalizmi dikkatimizdedir" ifadelerini kullandı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ‘nin Ermenistan ziyaretinde ABD Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticari İşler Komitesi Başkanı Frank Palone, ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Anna Eshoo ve Jackie Speier de eşlik ettiği bildirildi.

Bir de demokrasiden bahsetti!

Pelosi daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'nin kurucu babaları diktatörlük yerine demokrasiyi seçti. Nesilden nesle bu seçimi koruduk. ABD'den Ukrayna'ya, Tayvan'dan Ermenistan'a kadar dünya demokrasi ve diktatörlük arasında bir seçimle karşı karşıya ve biz yine demokrasiyi seçmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Ziyaret hakkında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada Ermenistan'ın bağımsızlık ilanından sonra ülkeyi ziyaret eden en üst düzeydeki ABD'li politikacının Nancy Pelosi olduğu vurgulandı.