Bu kadarını kimse beklemiyordu: Kına ve elma sirkesi detoksu! Bakın ne yaptı, Kına sirke detoksu nelere şifa

Kına, hem ruha hem de bedeni şifasıyla bildiğimiz bir boyayıcı maddedir.

Kınanın vücutta kısa süre içinde bir detoks etkisi yaptığı ve vücudun zehrini attığı düşünülür.

Elma sirkesi ise kilo vermeyi hızlandırma, kolesterolü düşürme, enfeksiyonlarla savaşma, kan şekeri kontrolü ve şeker hastalığının diğer belirtilerini yatıştırma gibi faydalar sağlar.

Bu iki şifa deposunun bir araya gelmesiyle ortaya çıkan karışım, adeta harikalar yaratıyor.

Ayak altına sirkeli kına karışımı sürmenin faydaları, özellike ayakları uzun süre havasız kalanlar için bir iksir sayılabilir.

İşte sirkeli kına karışımının tarifi ve vücudunuza etkileri...

SİRKELİ KINA KARIŞIMI

2 yemek kaşığı kına 4 yemek kaşığı elma sirkesi

Hazırlanışı

Karıştırıp bulamaç yapın. Kıvamını ayarlamak için sirkeyi azar azar ekleyin. Karışım ne katı ne de çok cıvık olmamalı. Ayak tabanlarınıza parmak aralarına da sürün. Ayak üzerine ve tırnaklara sürmenize gerek yoktur. Bu şekilde 1-2 saat kalsın ayak tabanınızda üzerine örtü örtmeyin iyice kurusun. Kuruduktan sonra ayaklarınızı ılık su ile yıkayın.

AYAK ALTINA SİRKELİ KINA YAKMANIN FAYDALARI

Kına yakmak vücutta biriken toksinleri dışarı atmak için uygulanan geleneksel bir yöntemdir.

Ayağa yakılan kına şişkinlik, ödem gibi rahatsızlıkları engeller.

Tüm dolaşım sistemini açarak kan akışının hızlanmasını sağlar.

Eklem, ayak, bacak ağrılarına iyi geldiği bilinir.

El ve ayaklarda üşümeyi keser.

Ayak ve tırnak mantarının oluşmasını engeller.

Ayak kokularını engeller.

Ayaklardaki ve parmak aralarındaki kaşıntıyı önler.

Ayağa kına yakmak bir rahatlama hissi yarattığı için ruhsal anlamda da bir takım olumlu etkileri bulunmaktadır.

En iyi yağ yakan tarifler

Yağ Yakıcı Detoks Suyu

İştahınızın açıldığı zamanlarda, gün içinde, özellikle; ikindi ve gece ara öğünlerinde tüketebilirsiniz. İnsulin direnci varsa çok etkilidir.

Kilo vermek, sağlıklı beslenmek ve zararlı toksinlerden kurtulmak için en iyi yol, su içmektir. Günde 2 litre su içmeniz çok sağlıklıdır. Ancak, suyu sade olarak içmek zorunda değilsiniz. Suyunuza tat vermek, toksinlerden kurtulmak, metabolizma hızlandırmak, yağ yakmak ve iştah kapatmak için bu tarifimiz çok ideal.

Detoks suları özellikle kilo verme sürecinde olan insanlar için oldukça önemlidir. Sadece kilo vermeye çalışan insanlar değil, belirli aralıklarla ve düzenli olarak herkesin detoks suyu içmesi gerekir.Çünkü detoks suları kişisinin metabolizma hızının artmasına ve vücuttaki fazla su ve ödemin atılmasına yardımcı olur. Böylelikle daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo verilebilir.

Düzenli beslenme ve düzenli spor ile birlikte detoks suyu tüketimi kişinin kilo kaybını daha da iyi sonuçlandırabilir.Birazdan sizlere vereceğimiz detoks sularından birini, damak zevkinize en çok hitap edeni seçip tüketmeye başlayabilirsiniz. Detoks suyunuzu düzenli kullanmak iyi sonuçlar almak için çok önemlidir. Detoks suyunuzu bir gece önceden hazırlayıp gün içinde tüketmenizi tavsiye ediyoruz.

1.Maydanoz Detoksu Tarifi

– Yarım litre su

– Bir demet maydanoz

Bir litre suyu ve bir demet maydanozu beraber bir cezveye koyun. Su kaynaya kadar kısık ateşte bekleyin. Kaynadıktan sonra biraz karıştırın ve kısık ateşte beklemeye devam edin. Maydanozun kokusu iyice çıkmaya başlayınca altını kapatın ve soğumaya bırakın ve tüketin.

2.Salatalık-Limon Detoksu Tarifi

– 1 litre su

– 1 salatalık

– 1 limon

1 litre suyun içine 1 salatalığı dilimleyip atın. Limonların suyunu elinizle biraz sıkın ve kalan posasını da suyun içine atın. 1 gece buzdolabında bekleyin. Gün içinde tüketin. İsterseniz içine taze nane de atabilirsiniz. Detoks suyunuz hazır!

3.Ceviz Detoksu Tarifi

– Yarım litre su

– 4-5 tam ceviz

Bir gece önceden yarım litre suyunuzun içine cevizlerinizi atın. Sabah kalktığınızda ceviz rengini suya vermiş olacak. Sabah aç karna içilmesi tavsiye edilir.

4.Tarçın-Karanfil-Zencefil Detoksu Tarifi

– 1 litre su

– 2 tam ceviz

– 1 çubuk tarçın

– 2-3 adet karanfil

– 2-3 dilim zencefil

1 gece önceden 1 litre suyun içine ceviz, tarçın, zencefil ve karanfili atın. Gün içinde tüketin

5.Yeşil elma-Limon Detoksu Tarifi

– 1 litre su

– 1 yeşil elma

– 1 limon

– 3-4 adet nane

– 1 çubuk tarçın

1 litre suyun içine dilimlediğiniz elma ve limonu atın. Nane yapraklarını ve çubuk tarçını da ekleyin. 1 gece buzdolabında bekletin ve gün içinde tüketin.

Afiyet olsun.

Yağ yakıcı detoks suyu nasıl yapılır?

Yağ Yakıcı Detoks Suyu ile ilgili görsel sonucu

1 litre suyu kaynatın ve kapaklı cam bir sürahinin ya da şişenin içine aktarın. Ardından içine maden suyu hariç diğer tüm malzemeleri ekleyin ve demlenmeye bırakın. Karışım hafif ılımaya başlayınca içine maden suyunu da ilave edin ve sürahinizin/şişenizin ağzını kapatın. Bu şekilde oda sıcaklığında tamamen soğutun.