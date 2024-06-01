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Dünya Bu kadarını kimse beklemiyordu! ABD herkesi şaşırttı: Ukrayna'ya 81 milyar dolar yardım! Gören şaştı kaldı
Dünya

Bu kadarını kimse beklemiyordu! ABD herkesi şaşırttı: Ukrayna'ya 81 milyar dolar yardım! Gören şaştı kaldı

Yeniakit Publisher
2024-06-01 18:51:00 - 2024-06-01 19:51:28
Bu kadarını kimse beklemiyordu! ABD herkesi şaşırttı: Ukrayna'ya 81 milyar dolar yardım! Gören şaştı kaldı

ABD’nin, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başladığı 2022 yılının Şubat ayından bu yana Ukrayna’ya yaptığı yardımın 81 milyar dolara ulaştığı açıklandı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Avrupa İşleri Direktörü Michael Carpenter, Ukrayna medyasına röportaj verdi.

ABD’nin yeni yardım gönderip göndermeyeceğine ilişkin soruya yanıt veren Carpenter, “Kısa bir süre önce ek finansmanla ilgili bir yasa çıkardık. Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'yı yaklaşık 81 milyar dolarlık yardım sağladığımız unutulmamalı ve bu çok fazladır. Bunun 51 milyar doları askeri yardımdır” dedi.

Gelecekte ne olacağına ilişkin bilgi vermeyen Carpenter, “Bildiğiniz gibi yıl sonunda bir seçim var. Ukrayna'nın savaşta ihtiyaçlarını karşılamak için mümkün olduğunca fazla kabiliyeti nasıl artırabileceğimize odaklanmış durumdayız. Ve şu anda öncelikli ihtiyaçlardan birinin hava savunması olduğunu biliyoruz. Bu nedenle müttefiklerimizle Ukrayna'ya nasıl daha etkili hava savunması sağlayabileceğimiz konusunda iletişim kuruyoruz. Başkan Biden'ın liderliğinde Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun kurulması Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu desteği sağlamak üzere müttefiklerimizi ve ortaklarımızı bir araya getirme konusunda kritik bir rol oynamıştır” ifadelerini kullandı.

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