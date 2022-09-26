Bu kadarını 'işgalci gavur' yapamazdı: Suudi Arabistan'da 'Popstar' yarışması düzenlenecek

Suudi Arabistan'da devletin resmi kurumu olan Heyetu-t Terfiyye (Eğlence Heyeti) tarafından düzenlenen etkinlikler devam ediyor.

Bu kapsamda ülkede "Saudi Idol" adıyla bir şarkı yarışması düzenlenecek.

Aralık ayında televizyonlarda yayınlanmaya başlayacak olan programın tanıtımında tesettürsüz kadınların görüntülerinin kullanılması dikkat çekti.

Programla ilgili tanıtım paylaşımları bizzat Eğlence Heyeti'nin başındaki isim Türki Alu-ş Şeyh tarafından yapıldı.

Eğlence Heyeti kısa bir süre önce de pornografik filmlerde oynayan bir kişiyi "eğlence etkinlikleri" için ülkeye getirmişti.

Suudi Arabistan ve başkent Riyad özellikle son dönemde Eğlence Heyeti tarafından tertip edilen çok sayıda tören, kutlama ve etkinliğe sahne oluyor.

Bu yılın başında da Riyad'da yılbaşı ve Noel kutlamaları tertip edilmişti.

Suudi Arabistan'da 2016'da resmi kurum olarak kurulan Heyetu-t Terfiyye'nin (Eğlence Heyeti) faaliyetleri, başına Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın arkadaşı Türki Alu-ş Şeyh'in atanmasının ardından hız kazandı.

Kaynak: Mepa News