Bu kadarını hayvan bile yapmaz! İsrailli bakandan alçak çağrı
İsrail Miras Bakanı Amichai Eliyahu, Gazze Şeridi'nin nükleer bomba ile vurulması çağrısında bulundu.
İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amichai Eliyahu, katliamla ilgili kan donduran bir tavsiyede bulundu.
Times of Israel gazetesi Eliyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria şehri El Halil'e yaptığı bir gezi sırasında Gazze Şeridi'nde nükleer silah kullanılması yönündeki önceki çağrısına atıfta bulunarak "Lahey'de bile benim konumumu biliyorlar" dediğini aktardı.
Kasım ayında Eliyahu, Gazze Şeridi'ne "nükleer bomba" atmanın "bir seçenek" olduğunu söylemişti.
Sert görüşlü bakan aynı zamanda Gazze halkını bölgeyi terk etmeye teşvik etme çağrısında da bulundu.
Kaynak: Haber 7
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