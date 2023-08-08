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Medya Bu kadarını gavur bile yapmaz! Namazla dalga geçene Yeniçağ kalkanı
Medya

Bu kadarını gavur bile yapmaz! Namazla dalga geçene Yeniçağ kalkanı

Yeniakit Publisher
2023-08-08 23:28:00 - 2023-08-09 00:02:52

Sosyal medyada yüce dinimiz İslam'ın emri namazla dalga geçtiği videoyu yayınlayarak kamuyounda infiale sebep olan Devran Yalçın adlı güvenlik görevlisini savunmak Meral Akşener'in Yeniçağ'ına düştü.

Namazla alay ettiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan güvenlik görevlisi Devran Yalçın hakkında 10,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Meral Akşener'e yakın Yeniçağ gazetesi, gavurun yapmayacağını yaparak Yalçın'ı savundu.

Yeniçağ namazla alay eden müptezele istenen cezayı, "Bu ceza şeriatla yönetilen ülkelerde uygulanıyor" ifadeleriyle yorumladı.

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