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Gündem Bu kadarına 'pes'! Sosyal medyada iğrenç paylaşım!
Gündem

Bu kadarına 'pes'! Sosyal medyada iğrenç paylaşım!

İzmir'de çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve yaralandığı deprem sonrası depremzedeleri taklit ederek sosyal medyada paylaşım yapan kişiye yepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 11:17:00 -

TikTok'ta videolar paylaşan Ceylin A. isimli kadın, İzmir depremi ile ilgili çektiği video ile büyük tepki topladı. İnsanların enkaz altındaki görüntülerini canlandıran Ceylin A. bu görüntüleri TikTok'ta paylaştı.

Enkaz altında 91 saat kalan ve sonrasında kurtulan ancak annesini depremde kaybeden Ayda ile ilgili video çeken Ceylin A.'yı izleyenler sinirlerine hakim olamadı.

İnsanların ölüm kalım savaşı verdiği, minicik çocukların saatler sonra enkazdan çıkarıldığı deprem ile ilgili çekilen TikTok videosunu izleyenler sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

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