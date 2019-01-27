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Bu kadarına da pes! Üremesi için baraj gölüne atılan balıkları avladılar

Kırıkkael'de üremesi için baraj gölüne bırakılan balıkları avlamak için göle ağ atan balıkçılar yüzünden, ağlara takılan 500 balıktan 100'ü telef oldu.

27 Ocak 2019 Pazar 22:30
Bu kadarına da pes! Üremesi için baraj gölüne atılan balıkları avladılar

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde çoğalması için baraj göletine bırakılan balıkları avlamak için avcılar, 400 metrelik ağı suya bıraktılar. Ağa takılan 500 balığın 100 tanesi telef oldu. Diğer 400 balık yetkililer tarafından tekrar suya bırakıldı.

Halk tepki gösterdi

Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce Sulakyurt Barajında yaklaşık 400 metre uzunluğunda balık avlamak için ağ serildi. Ağa takılan 500 balığın 400 tanesi ağlardan kurtarılarak tekrara gölete bırakıldı. 4 yıldır baraj göletinde balık yetiştirmek için çaba gösteren Sulakyurt halkı avcılara tepki gösterdi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik yaptığı açıklamada, “İlçemizde son yıllarda oluşturulan sulama barajında balık yetişmesi için 4 yıldır emek veriyoruz. Yıllardır çoğalmaları için yavru balıkları suya bıraktık. Bugün yaşananlar hepimizi çok üzdü. Göle 400 metre uzunluğunda ağ sermişler. Jandarma ekiplerimizle hemen müdahale ettik ve ağlara takılan 500 balığın 400 tanesini kurtararak tekrar gölete bıraktık. 100 balık ise telef oldu" dedi.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 22:30
  1. Kırıkkale
  2. Sulakyurt
  3. Kaçak avcılar
  4. Üremesi için göle atılan balıkları avladılar
  5. skandal
  6. 100 balık telef oldu

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  • mustafamustafa49 dk önce
    yani bu milletten korumak için benim 30 cm lik dürümü dağın tepesine saklasam oraya gidip bulup ağzına alırlar.bir dağın içinetarak saklasak o tarağı almak içi dağı deler bu şerefsizler çünkü hapsi tarak hastası.

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