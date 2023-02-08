Bu kadarına da pes! Türkiye acıyla kavrulurken Celal Şengör milleti cahillikle suçladı

Kahramanmaraş merkezli depremler tüm Türkiye'yi yaşa boğdu. Binlerce vatandaşımız yaşanan depremlerde hayatını kaybederken Kemalistlerin "büyük bilim adamı" şeklinde millete pazarlamaya çalıştığı Celal Şengör'den tepki toplayan bir açıklama geldi.

Daha önce kendi dışkısını yediğini ve bir kadın öğrencisinin eteğini kaldırarak taciz ettiğini utanıp sıkılmadan itiraf eden Şengör, evrim teorisini kabul etmiyor diye milleti ve hükümeti cahillikle suçladı.

Candaş Tolga Işık'ın programına konuk olan Şengör, "Biz 3 senedir ciddi bir virüsle cebelleştik. Bu virüse karşı aşılar geliştirildi. Bu aşıların kullanılıp kullanılmaması gerektiği sorusuna aptalca cevaplar verilip duruldu. Çünkü sen eğer evrim teorisini anlamadıysan, bu virüsün nasıl evrim geçirdiğini, bu aşılara nasıl reaksiyon gösterdiğini, bu aşıların nasıl geliştirilmesini gerektiğini bilemezsin. Sivri akıllı bir politikacımız çıkıp demişti ki 'Darwin Teorisi zaten çürümüştü' şimdi bu adama ne diyebilirsin ki. Bir ülkeyi cehalet yönetemez. Yönetirse karşımızda bu olur" diye konuştu.

Türkiye depremde hayatını kaybeden vatandaşlarına ağlarken milleti ve hükümeti cahil olmakla suçlayan Şengör'ün sözleri "Deprem olmuş, binlerce can kaybımız var", "Böyle bir günde milleti cahillikle suçluyor", "Akademik fantezilerini dinleyeceğimiz gün bugün değil", "Bu kadarına da pes", "Yazıklar olsun kanal kanal dolaştırıyorlar bu adamı" şeklinde yorumları beraberinde getirdi.