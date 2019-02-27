Bu kadarına da pes! Sahtekar papazdan sözde ‘ölüyü diriltme’ gösterisi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde kendisini papaz olarak tanıtan bir adam, sözde 'ölüyü dirilterek' halkı kandırmaya çalıştı.

Güney Afrika'nın Josennesburg kentinde gerçekleştirilen bir sahtekarlık bu kadarına da pes dedirtti. Kendisini papaz olarak tanıtan Papaz Alph Lukau isimli bir kişi gerçekleştirilen cenaze töreninde ölen kişiyi dirilteceğini iddia etti. Önce kalabalığa hitap eden ve ölünün yakınlarını tanıtan rahip, daha sonra bazı müdahalelerde bulundu. Bunun üzerine tabutta yatan kişi hareketlenerek doğruldu.

Sosyal medyada gündem oldu

Sahte diriltme töreninin görüntülerini ise sosyal medyada hızla yayıldı. Bazı vatandaşlar yaşananları kınarken bazıları ise dalga geçti. Bunun üzerine cenazeyi düzenleyen şirket, kendilerinin böyle bir gösterinin gerçekleşeceğinden haberdar olmadıklarını belirterek papazdan şikayetçi olduklarını aktardı.

Görüntülerde tabuttaki şahsın defalarca ağzını oynattığı görüldü.