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Bu kadarına da pes! Sahtekar papazdan sözde ‘ölüyü diriltme’ gösterisi

Güney Afrika'nın Josennesburg kentinde, kendisini papaz olarak tanıtan bir kişi, 'ölüyü diriltme' gösterisi yaparak halkı kandırmaya çalıştı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:16

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde kendisini papaz olarak tanıtan bir adam, sözde 'ölüyü dirilterek' halkı kandırmaya çalıştı.

Güney Afrika'nın Josennesburg kentinde gerçekleştirilen bir sahtekarlık bu kadarına da pes dedirtti. Kendisini papaz olarak tanıtan Papaz Alph Lukau isimli bir kişi gerçekleştirilen cenaze töreninde ölen kişiyi dirilteceğini iddia etti. Önce kalabalığa hitap eden ve ölünün yakınlarını tanıtan rahip, daha sonra bazı müdahalelerde bulundu. Bunun üzerine tabutta yatan kişi hareketlenerek doğruldu.

Sosyal medyada gündem oldu

Sahte diriltme töreninin görüntülerini ise sosyal medyada hızla yayıldı. Bazı vatandaşlar yaşananları kınarken bazıları ise dalga geçti. Bunun üzerine cenazeyi düzenleyen şirket, kendilerinin böyle bir gösterinin gerçekleşeceğinden haberdar olmadıklarını belirterek papazdan şikayetçi olduklarını aktardı.
Görüntülerde tabuttaki şahsın defalarca ağzını oynattığı görüldü.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:16
  1. Güney Afrika
  2. sahtekar papaz

YORUM YAZ

  • TarafsızTarafsız1 sa önce
    İnsanlar inandıkları dinlerini kaynağından öğrenmezlerse böyle sahtekarlar her dinden çıkar. Örneğin bizim dinimizde Alla'a şirk günahtır, insanı dinden çıkartır, şirk koşan müşriklerden uzak durulmasını Allah emreder. Ayrıca bizim peygamberimiz Hz. Muhammed sondur, ondan sonra peygamber gelmeyecektir. Bu bilgiler dinimizin kaynağında böyledir. Ama ne yazık ki bugün müslümanım diyen ( hemde okumuş tahsilli, makam sahibi) müşrikler siyasi liderleri için "Onda Allah'ın tüm vasıfları var" diyebiliyor ve müminler Allah'ın kesin emrine rağmen bu müşrik ile beraber olmaya devam ediyorlar. Başka biri çıkıp siyasi lideri için "O ikinci peygamber, ona dokunmak kutsaldır" diyor. Allah bizleri azabından korusun. Allah bu üşriklerie doğru yolu göstersin.
  • NurNur1 sa önce
    Şarlatan firavun bir kaç salak toplamış yanına komedya resmen bu adam kendini ilah ilan etmiş şeytanın efradı

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