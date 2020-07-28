Bu kadarına da pes! İsrafın kitabını yazan Ekrem İmamoğlu öyle araçlar istedi ki...

İsraf diyerek Yenikapı’ya hizmet araçlarını dizen CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni araç kiralamalarına devam ediyor.

Seçim öncesi "israf" naraları atarak seçmenlerinin gözünü boyayan ve başkanlık koltuğuna oturunca da Yenikapı şovuyla, antrikot tiyatrosuyla rengini belli eden CHP'li İmamoğlu'nun yönetimindeki İBB'de "tasarruf balonu" bir kez daha patladı.

Özellikleri dudak uçuklatan 133 araç

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan İSTAÇ A.Ş., müdürlükte ve bağlı birimlerde kullanmak üzere 133 araç kiralama talebinde bulundu. Söz konusu kiralanacak araçların sözleşmede belirtilen özellikleri ise İBB'de atılan tasarruf naralarının asılsızlığını gözler önüne serecek cinsten.

Tasarruf deniliyor, lüks araçlar kiralanıyor

İSTAÇ A.Ş. tarafından istenilen araçlar 8 tipe ayrılırken, araçların en az 2020 model olması ve araçlarda sunroof, elektrik ısıtmalı koltuklar, LED farlar olması isteniyor.

Her tipte araçta çok sayıda özellik olmasını isteyen İSTAÇ A.Ş. kabarık bir liste sıralarken, sürekli tasarruf yalanıyla hareket eden İBB'nin aymazlığını gösteren o belgeler ortaya çıktı.

İşte, Ekrem İmamoğlu'nun ve idare ettiği İBB'nin tasarrufsuzluğunu ortaya koyan o belgeler: