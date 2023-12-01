  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Bu kadarına da pes!! Fransa'dan skandal Filistin kararı
Dünya

Bu kadarına da pes!! Fransa'dan skandal Filistin kararı

Yeniakit Publisher
2023-12-01 21:16:00 -
Bu kadarına da pes!! Fransa'dan skandal Filistin kararı

Filistin-İsrail çatışmalarını fırsat bilip İslam düşmanlığını ileri seviyeye taşıyarak 'Selamünaleyküm' dediği için bir kadının gözaltına alındığı Fransa'da, Gazze'de ateşkes ve barış sağlanması talebiyle yarın kentte düzenlenmesi planlanan gösteriye, "kamu düzenini bozma riski taşıdığı" gerekçesiyle yasak getirildi.

Alpes-Maritimes Valiliği, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Nice'te yarın Gazze'de barış sağlanması amacıyla 06 Topluluğu'nun organizatörlüğünde yapılması beklenen gösteriyi yasakladığını duyurdu.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşananlarla bağlantılı olarak Fransa topraklarında gerginliğin arttığı değerlendirmesine yer verilen açıklamada, "Filistinliler ve İsrailliler arasında adil ve kalıcı barış" istediğini ifade eden gösterinin organizatörlerinin, sadece Filistin halkını desteklemeyi amaçladığı yorumuna yer verilirken, gösterinin "kamu düzenini bozma riski taşıdığı" ifade edildi.

Açıklamada, Nice'de 26 Kasım'da Gazze'de barış sağlanması talebiyle düzenlenen gösteride "İsrail sömürgeci, terörist, suçlu ve apartheid rejimi" ve "Soykırımı durdurun, ırkçı İsrail devletini boykot edin" yazılı afişlerin bir heykele yapıştırıldığı belirtildi.

06 Topluluğu, yarın, Gazze'de ateşkes sağlanması talebiyle Nice'te gösteri düzenlemeyi planladıklarını bildirmişti.

Bir yandan İsrail bir yandan soğuk vuruyor! Filistinlilerin kış ile imtihanı
Bir yandan İsrail bir yandan soğuk vuruyor! Filistinlilerin kış ile imtihanı

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bir yandan İsrail bir yandan soğuk vuruyor! Filistinlilerin kış ile imtihanı

The Guardian yazdı "Amerikalılar, 'Filistinli Müslümanların direnişini anlamak için Kur'an okumaya başladılar
The Guardian yazdı "Amerikalılar, 'Filistinli Müslümanların direnişini anlamak için Kur'an okumaya başladılar

Gündem

The Guardian yazdı "Amerikalılar, 'Filistinli Müslümanların direnişini anlamak için Kur'an okumaya başladılar

81 ilde tüm camilerde eller Filistin için semaya kalkacak
81 ilde tüm camilerde eller Filistin için semaya kalkacak

İSLAM

81 ilde tüm camilerde eller Filistin için semaya kalkacak

BM'den Filistin için yine aynı terane!
BM'den Filistin için yine aynı terane!

Dünya

BM'den Filistin için yine aynı terane!

Filistinli esirlerin anlattıkları kan dondurdu
Filistinli esirlerin anlattıkları kan dondurdu

Dünya

Filistinli esirlerin anlattıkları kan dondurdu

Hamile bir Filistinli kadın yerleşimci bir terörist tarafından bıçaklanarak şehit edildi.
Hamile bir Filistinli kadın yerleşimci bir terörist tarafından bıçaklanarak şehit edildi.

Sosyal Medya

Hamile bir Filistinli kadın yerleşimci bir terörist tarafından bıçaklanarak şehit edildi.

ABD'den Gazze'deki katliam için 14 milyar dolarlık destek: Katil İsrail Filistin'in hafızasını siliyorken... Dünya şokta
ABD'den Gazze'deki katliam için 14 milyar dolarlık destek: Katil İsrail Filistin'in hafızasını siliyorken... Dünya şokta

Gündem

ABD'den Gazze'deki katliam için 14 milyar dolarlık destek: Katil İsrail Filistin'in hafızasını siliyorken... Dünya şokta

Türkiye İsrail'e karşı harekete mi geçecek? Bahçeli'den dikkat çeken mesaj
Türkiye İsrail'e karşı harekete mi geçecek? Bahçeli'den dikkat çeken mesaj

Siyaset

Türkiye İsrail'e karşı harekete mi geçecek? Bahçeli'den dikkat çeken mesaj

Türkiye İsrail'e karşı harekete mi geçecek? Bahçeli'den dikkat çeken mesaj
Türkiye İsrail'e karşı harekete mi geçecek? Bahçeli'den dikkat çeken mesaj

Siyaset

Türkiye İsrail'e karşı harekete mi geçecek? Bahçeli'den dikkat çeken mesaj

Ateşkesin bittiği gün katil İsrail mülteci kampını vurdu!
Ateşkesin bittiği gün katil İsrail mülteci kampını vurdu!

Gündem

Ateşkesin bittiği gün katil İsrail mülteci kampını vurdu!

Siz insan olamazsınız! Katliamın emrini veren İsrail Savunma Bakanı bunu da yaptı
Siz insan olamazsınız! Katliamın emrini veren İsrail Savunma Bakanı bunu da yaptı

Gündem

Siz insan olamazsınız! Katliamın emrini veren İsrail Savunma Bakanı bunu da yaptı

{relation id:1809459 slug:'turkiye-israile-karsi-harekete-mi-gececek-bahceliden-dikkat-ceken-mesaj'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23