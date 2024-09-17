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Yerel Bu kadarına da pes! Diş tedavisinin uzamasına kızıp terör estirdi
Yerel

Bu kadarına da pes! Diş tedavisinin uzamasına kızıp terör estirdi

Yeniakit Publisher
2024-09-17 10:22:00 -
Bu kadarına da pes! Diş tedavisinin uzamasına kızıp terör estirdi

Adana'da diş tedavisinin uzamasına sinirlenen bir genç arkadaşıyla kliniğe silahlı saldırı düzenledi. Dehşet verici anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'ndeki diş kliniğinde meydana geldi. İddiaya göre, Orhan A. (22), gördüğü diş tedavisi uzayınca sinirlendi. Gece saatlerinde arkadaşı Muhammed Can K. (21) ile birlikte tedavi gördüğü diş kliniğine giden Orhan A., kliniğe pompalı tüfekle ateş açtı, ardından arkadaşı Muhammed Can K.'nin sürdüğü motosiklet ile olay yerinden kaçtı. Saldırı anları ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.


Sabah iş yerini açan Doğan T. (55) silahlı saldırı sonucu camların kırıldığını fark edip durumu polise bildirdi. Olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından söz konusu şüpheliler evlerine yapılan operasyonla yakalandı.


Yakalanan şüphelilerden silahı kullanan Orhan A.'nın, "Dişim ağrıyordu, tedavim de uzayınca sinirlendim ateş ettim" diye ifade verdiği öne sürüldü.
Söz konusu şüphelilerden Orhan A. ve Muhammed Can K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İHA

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