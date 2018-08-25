Bu kadarına da pes dedirten olay! 5 çocuğun hepsini birden bagaja bindirdi
Şanlıurfa'da bagajında 5 çocuk oturduğu halde trafikteki seyrine devam eden otomobili görenler gözlerine inanamadı.25 Ağustos 2018 Cumartesi 13:42
Atatürk Bulvarı'nda dün gece ilerleyen sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobilin kapağı açık bagajında 6- 7 yaşlarında 5 çocuk otururken görüldü. Görenleri hayrete düşüren çocukların tehlikeli yolcuğunu görenler, sürücüye tepki gösterdi.
TEPKİLERE ALDIRMADI
Bagajda oturup ayaklarını dışarıya sarkıtan çocukların bulunduğu otomobilin sürücüsü, tehlikeye rağmen vatandaşların uyarısına aldırmadan aracıyla ilerleyip gözden kayboldu.
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