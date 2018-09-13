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'Bu kadarına da pes' dedirten görüntü

2 kişilik motosiklete kask takmadan binen 5 gencin şehirlerarası yolda tehlikeli yolculuğu araç sürücülerini hayrete düşürdü.

13 Eylül 2018 Perşembe 11:04
'Bu kadarına da pes' dedirten görüntü

Alanya-Akseki D-400 karayolu Murtiçi mevkinde sabah saatlerinde 2 kişilik motosiklete binen 5 genci gören sürücüler, hayretler içerisinde kaldı. Kask takmadığı gözlenen gençlerden bir tanesinin, diğer arkadaşlarının konforunu düşürerek ayağa kalkıp yer açması dikkat çekti. 

Gençlerin, kendilerini cep telefonuyla çeken sürücülerle girdiği diyaloglarsa 'bu kadarına pes' dedirtti. Alanya’dan KonyaSeydişehir’e gittiklerini söyleyen gençler, otomobil sürücüsünün, “Bir kişilik daha yer yok mu?” sorusuna ‘Var’ yanıtını verdi. Gençler, “Arka lastiğe biraz hava basın” uyarısına da “Haberlere çıkacak mıyız” şeklinde karşılık vererek yolculuklarına devam etti.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 11:04
  1. Konya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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