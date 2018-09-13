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Bu kadarına da pes! Bir motosiklete 5 kişi bindiler

Antalya’da 2 kişilik motosiklete kask takmadan binen 5 gencin şehirlerarası otoyolda canlarını hiçe sayarak yaptıkları tehlikeli yolculuğu araç sürücülerini hayrete düşürdü.

13 Eylül 2018 Perşembe 11:11
Bu kadarına da pes! Bir motosiklete 5 kişi bindiler

Antalya'da Alanya-Akseki D-400 karayolu Murtiçi mevkinde sabah saatlerinde 2 kişilik motosiklete binen 5 genci gören sürücüler, hayretler içerisinde kaldı. Kask takmadığı gözlenen gençlerden bir tanesinin, diğer arkadaşlarının konforunu düşürerek ayağa kalkıp yer açması dikkat çekti.

Gençlerin, kendilerini cep telefonuyla çeken sürücülerle girdiği diyaloglarsa 'bu kadarına pes' dedirtti. Alanya’dan Konya Seydişehir’e gittiklerini söyleyen gençler, otomobil sürücüsünün, “Bir kişilik daha yer yok mu?” sorusuna ‘Var’ yanıtını verdi. Gençler, “Arka lastiğe biraz hava basın” uyarısına da “Haberlere çıkacak mıyız” şeklinde karşılık vererek yolculuklarına devam etti.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 11:11
  1. Konya
  2. Antalya
  3. antalya
  4. bir motora 5 kişi bindiler
  5. inanılmaz görüntü
  6. canlarını hiçe sayıyorlar

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