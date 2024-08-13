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Dünya Bu kadarına da pes! Bakın komşusunu hangi sebepten öldürdü
Dünya

Bu kadarına da pes! Bakın komşusunu hangi sebepten öldürdü

Yeniakit Publisher
2024-08-13 14:03:00 -
Bu kadarına da pes! Bakın komşusunu hangi sebepten öldürdü

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, komşusunu yüksek sesle horladığı gerekçesiyle bıçaklayarak öldüren bir kişi, yaklaşık bir yıl hapis cezasına mahkûm edildi.

Philadelphia'da meydana gelen korkunç bir olay, iki komşu arasındaki anlaşmazlığın cinayetle sonuçlanmasına yol açtı. Upper Moreland bölgesinde yaşayan 56 yaşındaki Christopher Casey, komşusu 62 yaşındaki Robert Wallace'ı yüksek sesle horladığı gerekçesiyle bıçaklayarak öldürdü. Geçtiğimiz hafta Montgomery İlçe Mahkemesi'nde suçunu kabul eden Casey, 11,5 ila 23 ay arasında hapis cezasına çarptırıldı ve ardından üç yıl denetimli serbestlik cezası aldı.

UYUYAMADIĞI İÇİN BÜYÜK BİR HUZURSUZLUK YAŞADI

Olay, 14 Ocak'ta komşuların ortak bir duvarı paylaştığı dubleks evlerde yaşandı. Savcılığın açıklamasına göre, Casey, Wallace'ın horlamasından dolayı uyuyamadığı için büyük bir huzursuzluk yaşıyordu. Bu durum, iki komşu arasında ciddi bir gerginliğe neden oldu.

YÜKSEK SESLE HORLADIĞI İÇİN TEHDİT ETTİ

Olay gecesi, Casey, Wallace'ın birinci kat penceresinden içeri girerek onu uyandırdı ve yüksek sesle horladığı gerekçesiyle tehdit etti. Tartışma hızla şiddetlendi ve Casey, Wallace'ı bıçakladı. Polis, olay yerine ulaştığında Wallace, evinin 15 metre uzağında ağır yaralı olarak bulundu.


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DEFALARCA BIÇAKLADI

Olay yerinde büyük bir askeri bıçak ve bir cep telefonu bulundu. Pencereden çıkarılmış bir sineklik de kanıtlar arasında yer aldı. Savcılık, Casey'in bu bıçakla Wallace'ı defalarca bıçakladığını ve evin içinde ve dışında kan izlerine rastlandığını belirtti.

BÜYÜK PİŞMANLIK DUYDUM

Wallace'ın yakınları, mağdurun gürültü nedeniyle uyku sorunları yaşadığını ve bu durumun yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini ifade etti. Casey ise mahkemede büyük pişmanlık duyduğunu dile getirerek, yaşananları "talihsiz bir olay" olarak nitelendirdi.

Savunma avukatı, müvekkilinin daha önce tehdit edildiğini ve bu durumun onu kontrolünü kaybetmeye sevk ettiğini savundu. Ancak mahkeme, Casey'i adam öldürme suçundan hüküm giydirerek cezasını verdi.

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