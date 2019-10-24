Bu kadarına da pes artık! Ekrem İmamoğlu yolu ve parkı satışa çıkardı

"Kişi başına düşen yeşil alanları artıracağım" sözü veren Ekrem İmamoğlu, yeşil alanı, yolu, parkı, her yeri satmaya başladı.

Birçok vaadi havada kalan CHP'li başkan İmamoğlu, koltuğa oturur oturmaz gözünü İBB'nin en değerli arazilerinden biri olan Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi'ndeki 5 bin 763 metrekare araziye dikti. Çevreciler duruma sessiz kalırken çok geçmeden bir skandal daha ortaya çıktı.

Başakşehir ilçesindeki İkitelli Mahallesi'ndeki 6109 nolu parselde yolu, 6101 nolu parselde ise parkı satışa çıkartan Ekrem İmamoğlu, pes dedirtti. 'Yeşil alan bırakmadılar' iftirasıyla yola çıkan İmamoğlu, önce yeşil alanı, şimdi ise yol ve parkı satışa çıkararak, seçim döneminde ve sonrasındaki söylemlerinin samimiyetten uzak olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

Vatandaşlar, yaşanan duruma 'Bu kadar da olmaz. Yeşil alan diyordu, yolu ve parkı satışa çıkardı' şeklinde yorumlar yaparak yaşanan duruma tepki gösterdi.