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Bu kadarına da pes artık! Ekrem İmamoğlu yolu ve parkı satışa çıkardı

Seçim döneminde "İstanbul'da yeşil alan kalmadı" algısıyla prim yaparak oy kazanma peşine düşen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Dikilataş'taki yeşil alanı satışa çıkarmasının ardından bir skandal daha patlak verdi. İmamoğlu, Başakşehir ilçesinde bulunan İkitelli Mahallesi'ndeki yol ve parkı da satışa çıkardığı ortaya çıktı.

24 Ekim 2019 Perşembe 19:25
Bu kadarına da pes artık! Ekrem İmamoğlu yolu ve parkı satışa çıkardı

"Kişi başına düşen yeşil alanları artıracağım" sözü veren Ekrem İmamoğlu, yeşil alanı, yolu, parkı, her yeri satmaya başladı.

Birçok vaadi havada kalan CHP'li başkan İmamoğlu, koltuğa oturur oturmaz gözünü İBB'nin en değerli arazilerinden biri olan Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi'ndeki 5 bin 763 metrekare araziye dikti. Çevreciler duruma sessiz kalırken çok geçmeden bir skandal daha ortaya çıktı.

Başakşehir ilçesindeki İkitelli Mahallesi'ndeki 6109 nolu parselde yolu, 6101 nolu parselde ise parkı satışa çıkartan Ekrem İmamoğlu, pes dedirtti. 'Yeşil alan bırakmadılar' iftirasıyla yola çıkan İmamoğlu, önce yeşil alanı, şimdi ise yol ve parkı satışa çıkararak, seçim döneminde ve sonrasındaki söylemlerinin samimiyetten uzak olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

Vatandaşlar, yaşanan duruma 'Bu kadar da olmaz. Yeşil alan diyordu, yolu ve parkı satışa çıkardı' şeklinde yorumlar yaparak yaşanan duruma tepki gösterdi.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 19:25
  1. Ekrem İmamoğlu
  2. Ekrem İmamoğlu ikitelli mahallesi satış
  3. Ekrem İmamoğlu yolu satışa çıkardı

YORUM YAZ

  • MetinMetin2 sa önce
    Belediyeye gelip satip savarak gelirlede sut dagitacaklar iktidara gelseler neleri satarlar dusunun ozamanda inek dagitirlar apartmanda inek bakarlar yavhu iktidara satip ozellestiriyor diyen zihniyet bunlar satinca alkis tutuyor bu nasil mantik yapmak yok hep sat birde ustelik baskasinin yillarca ugrasip yaptigini sat ve ye ne guzel
  • MusaMusa4 sa önce
    CHP satar da yıkar da ona hiç kimse de karışamaz çünkü o 90 yıldır devlettir
  • Mustafa Mustafa 7 sa önce
    Devam et satmaya nasil olsa pari olarakta satmaya aliskinsinizülkeyi ele gecirip israil,yunana,pkk ya peşkeş çekmekten vazgecmeyen zihniyet biz sizi görmeriz imamoğlu chp diye bir patide kalmaz müdüründe sende kalmaz yok olursunuz,attin adımlara dikkat et KAYYUM yakında yanında olmasın.
  • Hamdi Hamdi7 sa önce
    Dahadonumuzu satacak bize müstehak
  • Münir Münir 8 sa önce
    Adam sülün Osmana rahmet okutacak.. rahmetlinin tahtına aday yakında İstanbulu satarsa şaşırmam.
  • HadraHadra8 sa önce
    CHP ye ve CHP li Müteahhit lere Kaynak lazım görevini yapıyor adam ozaman bunun kanuni karşılığı ne ise O Makamlar ve Yetkililer gereğini yapsın! '' haksızlık Karşısında Susan Dilsiz Şeytandır.'' '' kamu Malını Yiyenler yani haramzadeler sessiz kalmak da haramzadeliktir.''
  • HadraHadra8 sa önce
    CHP ye ve CHP li Müteahhit lere Kaynak lazım görevini yapıyor adam ozaman bunun kanuni karşılığı ne ise O Makamlar ve Yetkililer gereğini yapsın! '' haksızlık Karşısında Susan Dilsiz Şeytandır.'' '' kamu Malını Yiyenler yani haramzadeler sessiz kalmak da haramzadeliktir.''
  • CabirCabir8 sa önce
    Yanlış yapan kim olursa olsun herkese tepki gösterilmelidir, Fabrikalar Türkiye Elektrik Kurumu daha niceleri satılırken de tepki gösterilmeli idi.
  • HizipSavarHizipSavar8 sa önce
    çevreciler hadi yalan diyen sanane sülüğü kiptaş da mı yalan o 5 küsür dönümlükalndamı yalan siz ne ... adamlarsanız hizipcileri kandırın hem sığır gibi sağın hemde oylarını alın. dünyanına en mal seçmeni bu hizipciler. hemde süzme malllar.
  • SananeSanane9 sa önce
    Yalan hepsi yalan 
  • Allah'ın kuluAllah'ın kulu9 sa önce
    Asparagas haber gibi geldi, diyelim ki doğru İBB deki çoğunluğu oluşturan muhalefet neredeydi.
  • DermanbeyDermanbey9 sa önce
    Dua Edin Istanbul u satisa cikartmasin:-)))
  • ErgunErgun9 sa önce
    Yabu isi Akp yapsaydi kendilerini aydin zanneden salaklar ayaga kalkardi Yesil alan kalmadi agac yokgezidekiler nerdesin ...ler .Kendilerini yapincabisey yok mesele yesil alan degil hala anlamadinizmiErdogan dusmanligi Akp dusmanligi
  • dumanlıdumanlı9 sa önce
    Satış kararını alan İBB meclisinin AKP li üyeleri. İmamoğlu için söylenen kem sözleri söyleyenler kendilerine söylemiş oluyorlar.
  • Haydar Haydar 9 sa önce
    Başkanım durmak yok satmaya devam. Oy verenler düşünsün
  • Mustafa Mustafa 10 sa önce
    Herşey çok güzel olacakdiyenler guzelliginizyalanlarinizmiydi chp ne zaman bu ülkeninyüzünügüldürdüki imamoğlu güldürsünçok güzel olacak diyenler bunlar daha iyi günleriniz
  • misafirmisafir10 sa önce
    2023 Ekrem!Yalancılığı kanıtlı imamoğlunun yalancılığı kanıtlı olan yanındaki sizin gibi yalancılara olabilir fakat,BU MİLLETİN ÇOĞUNLUĞU YALANCI DEĞİL..
  • Mehmet bakaçMehmet bakaç10 sa önce
    Herşey çok güzel olacak ama nasıl sormak lazım ama kime
  • Ercan celikErcan celik10 sa önce
    Rahatınıza bakın akp li kardaşlar ekrem adamdır zorunuza gitmesin o kötü bir şey yapmaz ananızdan emdiginiz ak süt gibidir
  • delinin peşinde.delinin peşinde.11 sa önce
    trabzonlu lawrens.
  • Ovalı Ovalı 11 sa önce
    Ekosen baskanlar içinde bir tanesin. Sat ye beş yıl saltanatını sür ,ondan sonra kim gelirse gelsin. Sana oy verdiler hizmet için değil,sade yemen için oy verdiler. Camiye gidenler hayır için sana oyvermişler.onun için rahat ol.
  • Malatya lı Malatya lı 11 sa önce
    Her şey güzel oluyo galiba
  • Mehmet küçükMehmet küçük11 sa önce
    Bu Ekrem müdafanın babası önce soyadınısonra partisini sattı
  • Korkusuz kahraman Korkusuz kahraman 11 sa önce
    Yalanlar üstüne kurduğunuz yıllarınız, bence sona yaklaşıyor
  • Leyla Leyla 11 sa önce
    Günlerdirbu herifin boş bir çuval olduğunu ,vizyonsuz ,kabiliyetsiz olduğunu atıp tuttuğu gibi yapamayacağını söyledik.fakat bizim millet arap kökenliolduğu için kanmaya çok yatkınız şimdi istanbullu düşünsün diyecez ama,istanbul tüm Türkiyenin ve de dünya şehri olduğu için böyle kabiliyetsizdüşünce içimiz yana yanaseyrediyoruz .şahsen benim kanaatim hep böyle nalına vurursa kayyum kaçınılmaz olur. Kadir topbaş bile alındı
  • ROMINOROMINO11 sa önce
    IMAMOGLUNA OY VERENLER NEREDE NEDEN SESLERINIZ CIKMIYOR 
  • misafirmisafir12 sa önce
    Antrikot,metro oyunlarıyla sahtekar olduğu,işçi çıkarmayacağı,öğrencilere burs veya kredi vereceği ,1700 makam aracı konuiarında yalancılılığı kanıtlanmsı dolayısıyla da işgal ettiği makamın boşalması gerekli olanimamaoğlunun tarafında olanların,da aynı oldukları bu sitenin önceki haber yorum larında dakanıtlandı.Bkz.Akit:İmamoğlu'ndan depreme ilişkinaçıklama!,MHP'den zehir zemberek Ekrem İmamoğlu açıklaması,haberleri.
  • harunharun12 sa önce
    2023 ekrem herkesi kendiniz gibi zannetmeyin izmirliler gibi bok kokusuna alisamayiz biz...bir hata ettik reise ders verelim derken istanbuluda boka bulandirdik ama ekrem bu gidisle giderse secimlerede kalmaz kacar
  • Dadaş Dadaş 12 sa önce
    Ya bunların zihniyetindeki hangi belediye yeşil alan park yapmış hizmet etmiş oy almış tamamen seçmeni messepsel argüman ve Atatürk istismar edilerek kutuplaşma yöntemiyle oy alıyorlar bir kırık saz dört semah bedava bira dört konser tamam
  • HasanHasan12 sa önce
    Çoğunluğu oluşturan AKP Li Meclis üyeleri uyuyormuymus? ibb iyi bir şey yapınca Nedeni AKP Li Meclis üyeleri oluyor, kötü bir şey yapınca sebebi İmamoglu. Enteresan gerçekten.
  • abdrhmnabdrhmn12 sa önce
    talkın salkım misali. yedirdiler bu millete chpkklıyı
  • AliAli13 sa önce
    Bu herifsatar yapmaz ama onu gormezler
  • Şerif Şerif 13 sa önce
    Daha ne yapsın adam yavaş yavaş tüm İstanbulluları kucaklayacak
  • dumanlıdumanlı13 sa önce
    Beşiktaştaki alan Kadir abiniz ve Mevlüt abiniz zamanlarında 2015 yılından bu 3 kez satışa çıkarılmış satılamamış. O arazinin satış sürecini Kadir abiniz başlatmış hiç o zamandan bu yana böyle haber yaptınızmı. Sanki satışı İmamoğlu başlatmış gibi yazmak vijdana sığarmı.
  • 2023 Ekrem2023 Ekrem13 sa önce
    bu iğrenç saldırılarınız sonucu Ekrem Başkanı Cumhurbaşkanı yapacanız böyle devam edin la :)

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