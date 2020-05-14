Bu kadarı da fazla! Korona sonrası CHP Türkiye’yi ABD’ye şikayet etti… Gerekçeleri pes dedirtti

Türkiye’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürüttüğü destansı mücadele tüm dünyaya örnek olurken, içimizdeki memleket düşmanları kin kusmaya devam ediyor. Her fırsatta Türkiye’yi uluslararası arenada şikayet eden CHP, yine rahat durmadı.

CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan’ın, ABD Adalet Bakanlığı Ulusal Güvenlik ve Casusluğa Karşı Koyma Departmanı bünyesinde faaliyet yürüten Yabancı Temsilciler Kayıt Yasası’na (FARA) hazırladığı raporda, Türkiye’yi şikayet ettiği ortaya çıktı. Türk hükümetinin salgına karşı önlem almadığı hezeyanının sarf edildiği raporda, tepki çekecek ifadelere yer verildi.

Gazeteci Emre Erciş, rapora dair detayları Twitter hesabından paylaştı. Erciş’in paylaşımları şu şekilde:

CHP, Türkiye'nin KOVİD-19 mücadelesini, ABD Adalet Bakanlığı Ulusal Güvenlik ve Casusluğa Karşı Koyma departmanı bünyesinde faaliyet yürüten, "Yabancı Temsilciler Kayıt Yasası (FARA)" kayıtlarına manipüle ederek geçirmeye ve Cumhur İttifakı hükümetini ABD'ye şikayete devam ediyor.

ABD'nin Neocon kanadına ait WINEP bünyesinde 28 Şubat Post Modern Darbenin mimarı ve oyun kurucusu Alan Makovsky emir komutasında faaliyet yürüten CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan tarafından hazırlanan ve FARA kayıtlarına servis edilen son bilgilendirme raporunun tarihi 6.5.2020

Geçtiğimiz hafta hazırlanan ve FARA kayıtlarına geçen sözde rapora göre, Cumhurbaşkanımız Sn Erdoğan'ın talimatıyla KOVİD-19 ile mücadele kapsamında CHP'nin sözde ücretsiz maske dağıtımı ve halkın ücretsiz maskelere ulaşmasının engellendiği şeklinde bir manipüle yapılıyor.

CHP, Sn Erdoğan ve hükümet yetkilileri tarafından uygulanan bu sözde ücretsiz maske dağıtımı yasağını deliyor ve tüm sözde baskı ve yasağa rağmen İstanbul, Ankara, İzmir, Sivas, Yozgat, Giresun, Zonguldak, Kocaeli, Konya, Karabük, Diyarbakır'da 125.000 ücretsiz maske dağıtmış durumda.

Bunun adı muhalefet değil. Bunun adı Türkiye Cumhurbaşkanı ve hükümet yetkililerini, en önemli değer olan insan yaşımını KOVİD-19 pandemesi sürecinde bilinçli ve siyasi menfaat uğruna ölüme mahkum etme iddiasıdır ve alçakça bir iftiradır.

CHP, iktidar olmak uğruna 28 Şubat darbesinin mimarı olan Neoconlara sadece koşulsuz itaat edip emirlerini yerine getirmiyor. CHP, aynı zamanda kendi insanı üzerinden dezenformasyon yapıp Sn Erdoğan ve hükümet yetkililerini KOVİD-19 pandemisi sürecinde tedbir almamakla suçluyor.

Artık devreye Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı mı girer ya da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı mı girer bilmiyorum ama birileri CHP'nin ABD'deki lobi faaliyetleri ve FARA arşivine soktuğu rapor ve belgeleri incelemeli.