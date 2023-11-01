Bu kadar olmaz: İsrail, ekmek almak isteyen sivilleri hedef aldı! Bu nasıl vicdansızlık
Son dakika: İsrail, Gazze'de ekmek almak için sırada bekleyen sivilleri de vurdu.
Son dakika gelen habere göre: İsrail savaş uçakları Gazze'nin Nasr Mahallesi'ndeki tek fırını bombaladı.
Ekmek almak için sırada bekleyen yaklaşık 300 kişinin olduğu belirtiliyor.
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