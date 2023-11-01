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Dünya Bu kadar olmaz: İsrail, ekmek almak isteyen sivilleri hedef aldı! Bu nasıl vicdansızlık
Dünya

Bu kadar olmaz: İsrail, ekmek almak isteyen sivilleri hedef aldı! Bu nasıl vicdansızlık

Yeniakit Publisher
2023-11-01 21:44:00 - 2023-11-01 21:57:24
Bu kadar olmaz: İsrail, ekmek almak isteyen sivilleri hedef aldı! Bu nasıl vicdansızlık

Son dakika: İsrail, Gazze'de ekmek almak için sırada bekleyen sivilleri de vurdu.

Son dakika gelen habere göre: İsrail savaş uçakları Gazze'nin Nasr Mahallesi'ndeki tek fırını bombaladı.

Ekmek almak için sırada bekleyen yaklaşık 300 kişinin olduğu belirtiliyor.

İsrail ekmek almak isteyen sivilleri vurdu

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Yorumlar

Fatıh

Seni domuz.. Domuz kurşunların tepenize sıkacağıaz kaldı..

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O resim bomba atılmış bir ortama benzemiyor...
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