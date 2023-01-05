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Bu kadar da olmaz! Fırında mide bulandıran görüntüler

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde simit fırınındaki ürünlerin üzerinde gezinerek beslenmeye çalışan fare, anbean vatandaş kameralarına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 13:37:00 - 2023-01-05 13:44:57

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde simit fırınındaki ürünlerin üzerinde gezinerek beslenmeye çalışan fare, anbean vatandaş kameralarına yansıdı.

Olay, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Öztrak Caddesi'nde bulunan bir simit fırınında meydana geldi. İddiaya göre simit fırını kapandıktan sonra gece saatlerinde ortaya çıkan bir fare, beslenmek için fırındaki ürünlerin üzerinde gezmeye başladı. Fırındaki simit hamurunun üzerinde bir süre gezinen fare beslenmeye çalışırken, o an çevreden geçen bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Geceden olayın ihbar edilmesine rağmen zabıta ekiplerinin simit fırınına müdahale etmemesi ve fırının bu sabah halen faaliyetlerine devam etmesi ise tepkilere neden oldu.

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