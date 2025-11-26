‘Bu kadar da olmaz’ dediğimiz her şey tek tek oluyor! Otomobilini sokağın ortasında bırakıp işlerini halletmeye gitti
Eskişehir'de bir ara sokağın ortasına otomobilini bırakıp işlerini halletmeye giden sürücünün rahatlığı şaşırtırken, yolda araç kuyruğu oluştu.
İstiklal mahallesi Esenler Sokak üzerinde dörtlü ikaz lambalarını yakan bir sürücü otomobilini yol ortasında bıraktı. Aracını bırakıp kargo şirketine giden sürücünün rahatlığı şaşırtırken, sokakta araç kuyruğu oluştu. Görenlere ‘Yok artık’ dedirten olayda bir süre sonra işlerini halledip gelen sürücü bir şey olmamış gibi otomobiline binerek uzaklaştı.